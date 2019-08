Un fenómeno que conmociona y moviliza a la ciudad de San Jorge, donde se viene registrando una cantidad inusitada de suicidios, en su mayoría juveniles, llevó al Concejo a declarar la emergencia social. La medida, que tiene como finalidad dar prioridad a las partidas presupuestarias de auxilio, se suma a las actividades que viene desarrollando en los últimos meses un equipo multidisciplinario integrado por agentes provinciales, municipales e institucionales para intervenir en la problemática.

Por pedido de las autoridades sanitarias que se ocupan de afrontar esta crisis que desconcierta a la población no resulta conveniente consignar el número de casos que se dio hasta el momento, pero sí indicar que supera a la media nacional para la franja etaria comprendida entre los 15 y 21 años. El caso es que en los últimos dos años se registraron numerosos episodios de esta naturaleza, en una ciudad de 20 mil habitantes que no sale de su asombro y que por estos días está sumida en un marcado estado de alerta.

Tan así es que un grupo de profesionales de la ciudad, trabajadores sociales, psicólogos y abogados, del Area de Prevención y del Servicio Psicopedagógico municipales, del Equipo Local de Niñez, el de Salud Mental del Samco, el Equipo Socio Educativo de la Región VIII de Educación, el de Justicia Penal Juvenil y la Dirección de Salud Mental de la provincia, se convocaron para crear un Comité de Emergencia, que funciona desde julio, a partir de "la alarmante realidad de suicidios de jóvenes" que se produjeron en los últimos dos años.

El alcance de la emergencia

Ahora, los concejales de la ciudad habilitaron al Ejecutivo para que disponga todo tipo de asistencia a "carenciados y necesitados de ayuda social, para que familias o personas que necesiten una ayuda económica y requieran llevar adelante consultas, tratamientos de internación, como toda otra acción referida a la problemática de adicciones o prevención del suicidio se le de prioridad absoluta".

También solicitaron que se invite a instituciones deportivas, religiosas, educativas, organizaciones sociales, centros de salud, como a toda otra entidad que desee trabajar en conjunto sobre esta problemática, con la finalidad de elaborar un programa tendiente a atender estos casos y generar políticas de contención social y familiar.

Desde Salud

Desde el Ministerio de Salud se prepararon medidas para detectar e investigar las razones sociales, económicas y culturales que originan el fenómeno y así brindar respuestas concretas. Es que además del impacto que la serie causa en estas poblaciones chicas, el estado de alarma se basa en que esas cifras superan la tasa media del país en cuanto a suicidios. El año pasado, el índice nacional fue de 16,1 casos cada 100 mil habitantes y los especialistas creen que por cada uno, hay entre 10 y 20 intentos, de acuerdo a la información recabada por el sistema de salud.

Por el caso de San Jorge, se tomó la decisión de trabajar desde todos los espacios profesionales con el objetivo de la prevención del suicidio adolescente y de sostener reuniones periódicas a fin de acordar, reforzar y evaluar estrategias y acciones con el fin mencionado.

Movilizados

El tema no sólo preocupa a las autoridades sino que moviliza a los habitantes. Muchos vecinos se congregaron en noviembre del año pasado en la plaza San Martín, en el centro de la ciudad, para visibilizar su preocupación ante estos casos. El encuentro se programó en pocas horas a través de las redes sociales y fue una respuesta espontánea ante el dolor que afectó a la ciudadanía por un nuevo suicidio de un adolescente ocurrido ese mismo día.

Después de varios meses sin episodios de ese tipo, en los últimos días la alarma volvió a encenderse tras la reiteración de casos. Tras ello, El Comité de Emergencia difundió una serie de lugares, horarios y teléfonos contacto para que la población pueda contactarse:

• Equipo de salud mental del Samco: horario de atención de lunes a viernes de 7 a 12. Teléfono: 441666

• Servicio Psicopedagógico Municipal: Lisandro de la Torre 1313. Horario de atención, de lunes a viernes de 7 a 12. Teléfono: 453104

• Area de Prevención Municipal: Dispensario Ramón Carrillo, horario de atención, miércoles, de 18 a 21. Y Güemes y Garay, los martes, de 14 a 19.

• Justicia Penal Juvenil. Teléfono: 03426141757

Abordaje

Consultada por LaCapital sobre la problemática, la coordinadora de la Subregión de Salud San Martín, Macarena Alvarez, dijo que "se está trabajando con el comité de crisis integrado por instituciones de la localidad, entre quienes hay profesionales del Samco local", que vienen desarrollando tareas desde hace tiempo por este tema.

"Desde julio de 2018 tenemos reuniones con Salud Mental de la provincia para delinear estrategias de abordaje y ahora intensificamos la atención por el creciente número de casos", explicó. Según la funcionaria, en los últimos meses se dieron casos de suicidio con más frecuencia y, en su mayoría, en el mismo rango de edad, entre 15 y 21 años. "Estamos tras el objetivo de precisar si hay algún patrón común porque los casos se dan en un barrio de la localidad. Entendemos que hay algo que está generando que estos jóvenes tengan este pasaje al acto, como lo llamamos técnicamente en psicología", manifestó.

"Sabemos que es multicausal y no podemos adjudicarlo a algún factor en particular. Se habla mucho de las adicciones pero no se puede atribuir sólo a eso. Son distintos componentes pero nunca hay un solo factor que haga llegar a ese desenlace", dijo Alvarez.

Estrategia focalizada

Desde la provincia están pensando, a través del Ministerio de Salud, entre otros actores, ver qué estrategia se dan más focalizada y puntual "porque evidentemente lo que estamos haciendo no alcanza y no logra los resultados esperados", afirmó la funcionaria. Y abundó: "Ahora estamos trabajando fuertemente para dar una impronta en el centro de salud, con una mirada más particular, entrenando a los profesionales para que ajusten su atención sobre la población vulnerable y no dejen pasar por alto las señales de alerta que se puedan detectar".

Respecto al número de casos que alarmó a la población sanjorgense y a la región. dijo que "no es recomendable hacer hincapié en el número, y tampoco es relevante. Hay una media nacional que se utiliza como parámetro y cuando ese índice se supera se disparan las señales de alerta, como ocurrió en este caso.

De hecho, hay casos dentro de los que se enumeran en esta ciudad que, por sus características se incluyen dentro de la media. "Lo llamativo del resto es que pertenecen a un barrio particular y por eso es materia de atención de especialistas que actualmente están ocupados en ello", señaló la especialista.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación afirman que "las cifras son preocupantes y que el principal aumento se dio entre los adolescentes varones". Para contribuir a la prevención pone a disposición numerosas publicaciones de consulta a través de las redes sociales.

en la calle. La población de San Jorge también se manifestó ante una realidad que golpea y duele.