San Jerónimo Sud: tres heridos en violento choque en la vieja ruta 9

Las víctimas, dos mujeres y un hombre, viajaban en un Peugeot 206. Por el momento no se habría constatado la intervención de otro vehículo

En el siniestro ocurrido en la vieja ruta 9 no participó otro vehículo.

Todo sucedió poco antes de las 2 de hoy en el kilómetro 344, en sector donde se produjeron varias tragedias. Se trata de un lugar conocido por los habitantes del lugar como curvas de Colleselli . Según trascendió, no participó ningún otro coche en el siniestro y dentro del Peugeot viajaban un hombre y dos mujeres, una de ellas menor de edad.

Cuando llegaron los Bomberos Voluntarios de la región y la policía, se encontraron a las tres personas tiradas sobre la banquina. Los heridos fueron asistidos por personal sanitario de Carcarañá y derivados a centros médicos de Roldán y de Rosario. Tras el impacto, se le dio intervención a la Fiscalía de Flagrancia en turno y a los peritos de la Agencia de Investigación Criminal para que realicen las pericias correspondientes.

choque ruta 9-.jpg

Pablo Gómez, periodista de Ecos Digital, señaló a La Capital: "En ese lugar, la ruta presenta algunas serias dificultades. Hay una curva, una contra curva y una curva general. El que no conoce el territorio o va confiado, puede caer en una trampa. También es cierto que estuvo trabajando Vialidad y la tierra de la banquina está removida. No sabemos qué pudo ocasionar el accidente, pero no es extraño que en ese lugar ocurran fatalidades"