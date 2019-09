Al conflicto del intendente de Rufino, Natalio Lattanzi (Cambiemos), con los concejales de esa ciudad por el no pago de las dietas desde abril de este año —según sostienen los propios ediles— se agregó ahora un centenar de jubilados municipales. El lunes, los apoderados de los jubilados realizarán la presentación de una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Rosario, por el cobro de los haberes jubilatorios.

Desde hace meses los jubilados municipales de Rufino no cobran regularmente sus haberes, y la Caja municipal de Jubilaciones y Pensiones está en una crisis financiera de serias proporciones. De los alrededor de 180 jubilados y pensionados municipales rufinenses, ya son un centenar quienes no cobran sus haberes completos regularmente; en tanto unos 40 aún no terminaron de cobrar el medio aguinaldo.

Días atrás la Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales de Rufino (Ajupem), ofreció una conferencia de prensa donde se leyó un duro comunicando, responsabilizando al intendente Natalio Lattanzi por los atrasos en el cobro de las jubilaciones, ya que el mandatario no cumple con una ordenanza del año 20014, que obliga al municipio a cubrir con fondos de rentas generales los déficits de la Caja.

"Desde hace meses"

"Desde hace meses estamos padeciendo el no pago de nuestros haberes completos, sí en parte y en forma desdoblada, en plazos vergonzosos que atentan contra nuestro bienestar y el de nuestras familias. El único culpable de esto es el intendente municipal, quien con un poder dictatorial, soberbio y autoritario desconoce nuestro legal y elemental derecho al cobro en tiempo y forma de nuestros haberes, legítimamente ganados a través de 30 años al servicio de la comunidad. Ignora y hace caso omiso a la legislación vigente (ordenanza 2.448/2004 en su artículo 65), donde dice que deberá cubrir con fondos de rentas generales el déficit de la Caja», señala el comunicado de los jubilados rufinenses.

En la conferencia de prensa el presidente de Ajupem, Hugo Scolari, informó que se firmaron los poderes para la presentación de una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Rosario, por el cobro de los haberes jubilatorios. Y que ese trámite se concretará el lunes, cuando también será presentada ante Municipios y Comunas de la provincia una carpeta, informando lo que está sucediendo en Rufino con los haberes jubilatorios.

Por otra parte, la Caja de Jubilaciones arrastra una deuda de un millón de pesos con Ajupem, por lo que la entidad no puede comprar medicamentos a sus asociados. En este aspecto, se anunció que la institución de los jubilados se constituirá en parte querellante, en la investigación iniciada sobre este tema en la justicia penal. En la conferencia de prensa tampoco faltaron críticas hacia el accionar del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rufino (Sitram), del cual se afirmó que "está de rodillas ante el Ejecutivo municipal".