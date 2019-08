Dos hechos violentos de robo con entradera ocurrieron entre el domingo y lunes y se suman a varios que vienen sucediendo en el sur provincial. Uno fue un robo en San José de la Esquina a uno de los propietarios del boliche Area, que funciona en esta localidad del departamento Caseros, ubicada a unos 135 kilómetros de Rosario. El otro suceso ocurrió en Venado Tuerto donde entraron a una vivienda y se llevaron dinero y joyas.

El episodio de San José de la Esquina ocurrió el domingo a la mañana cuando el empresario regresaba a su casa y fue sorprendido por tres delincuentes armados que lo golpearon para exigirle la recaudación del fin de semana con la que finalmente lograron alzarse y cuyo monto no trascendió.

Aunque inicialmente el hombre creyó que se trataba de una broma no tardó en advertir que estaba siendo víctima de un delito al ser pateado y golpeado en la cabeza con la culata de una pistola, lo que se convirtió en el inicio de un calvario que podría haber terminado en tragedia.

Los ladrones se ensañaron hasta que pudieron dar con el dinero que fueron a buscar y recién consiguieron apropiarse luego de que el hermano del hombre agredido llegara en su auto con la recaudación del boliche ignorando lo que estaba sucediendo en la casa donde sucedió el hecho.

Al descender y ser encañonado no tuvo más opción que dejar en manos de los delincuentes la plata que estaba en el interior del coche con el que huyeron para luego dejarlo abandonado a pocos kilómetros de San José de la Esquina.

Se trata de un Renault Sandero Stepway que fue recuperado por la policía en cercanías de la vecina localidad de Arteaga donde se supone que los malhechores, que aún siguen prófugos, habrían abordado otro rodado para seguir camino por ruta 92 hacia el límite con la provincia de Córdoba y alejarse del territorio santafesino.

Los delincuentes actuaron a cara descubierta y no habrían tardado más de 10 minutos para cometer el atraco y desaparecer de la localidad sin ser advertidos por vecinos de la localidad.

El caso está en manos del fiscal del Ministerio Publico de la Acusación de Casilda, Juan Pablo Baños, quien, entre otras medidas, dispuso un relevamiento de las cámaras de seguridad de la localidad para evaluar la posible existencia de imágenes que ayuden al esclarecimiento del violento delito.

El empresario golpeado, que además se desempeña como disyokey del boliche, se mostro tan compungido como indignado al descartar que se haya tratado de un robo al boleo.

"Evidentemente lo tenían programado", dijo en declaraciones a medios locales y regionales y lamento "tener que dejar de ser la persona confiada que fui" después de lo sucedió porque "esto vino planeado de gente cercana", evaluó.

El hombre dijo que forcejeó para intentar resistir el asalto cuando vio que uno de los delincuentes se dirigió al dormitorio donde se encontraban descansando su esposa y su hijo, quienes afortunadamente no sufrieron consecuencias.

"Me pedían la plata de la recaudación y al decirles que no la tenía me golpeaban más fuerte hasta que llego llegó mi hermano que tenía el dinero y luego de ser reducido le dio las llave de su auto y se mandan a mudar", contó. No obstante aclaro en esa línea que intentó seguirlos en su camioneta, pero "se bajaron del auto y me volvieron a pegar" para luego huir con el botín.

Preocupación

El hecho se suma a otros episodios delictivos que se vienen sucediendo en la región y que generan fuerte preocupación social. En Casilda, tal como dio cuenta días atrás La Capital, recrudecieron los robos y aunque se reforzó el patrullaje la situación sigue intranquilizando. A los recientes ilícitos que tuvieron como blanco comercios y viviendas se sumó en las ultimas horas la sustracción de un Renault 9 sobre Dante Alighieri al 1700.

Allí lo había dejado estacionado su propietario luego de salir con su familia para ir cenar a la casa de unos amigos sin imaginar que al momento de regresar al hogar se encontraría con la desagradable sorpresa de que su automóvil color rojo y dominio BIU 662 ya no estaba, por lo que radicó la denuncia policial que, al menos hasta ahora, no arrojó el resultado esperado.

Otro suceso similar se produjo recientemente, sin que tampoco haya sido recuperado el rodado sustraído.

También en la localidad de Sanford se registró la semana pasada un ilícito en el correo, que fue perpetrado por menores con antecedentes.

Y no menos alarma generó en Firmat una serie de ilícitos contra la propiedad que se agregaron a otros no menos resonantes ya consignados por este medio como, por ejemplo, el robo del arma reglamentario y otros pertenencias a un policía que había dejado estacionado su auto en cercanías del municipio de esta ciudad del departamento General López.

Violenta entradera en Venado

Un violento robo ocurrió ayer a la mañana, alrededor de las 9.30, cuando tres personas ingresaron a una casa ubicada en calle Garibaldi casi Pavón, maniataron a la persona que desarrolla tareas domésticas en ese lugar y encerraron a la mamá de la dueña de la propiedad en una pieza del primer piso y se alzaron con un importante botín en dinero y joyas.

En todo momento la empleada fue víctima de amedrentamientos por parte de los delincuentes y en alguna oportunidad la encañonaron con un arma.

Según el fiscal Mauro Blanco el robo se produjo a media mañana y tuvo connotaciones violentas ya que “a la mujer que trabaja en esa casa le apuntaron con un arma a la otra mujer que es la madre de la dueña la trataron muy mal también”.

Lo curioso es que se registró a plena luz del día en un lugar muy transitado ya que frente a ese lugar ese encuentra la delegación regional de Amsafé y hay un taller de chapería y pintura que siempre se encuentra muy concurrido.

Tres serían las personas que ingresaron en el domicilio de calle Garibaldi al 100 armados y según una testigo clave: “Estaban bastante violentos en sus modos. Salvo uno que es al que le abrí la puerta, los otros estaban más nerviosos”.

Lo cierto es que en ese domicilio esperaban a media mañana a unas personas que realizarían el servicio de alarma que tiene la casa. No obstante los ladrones llegaron minutos antes, revolvieron toda la casa, pero pedían con exactitud un supuesto dinero que había en la casa.

La testigo pensó en medio de la locura del hecho, y con los ladrones amenazándola, que si llegaba la gente de la alarma se podrían cruzar en la casa. Esto finalmente no sucedió ya que rápidamente se fueron del lugar con el botín en dinero en efectivo y algunas joyas de la familia.

