Repudian a directora de biblioteca por relativizar a los desaparecidos

Un gran revuelo se armó esta semana en San Jorge tras un posteo que realizó en su muro de Facebook, la directora de la Biblioteca Popular Rivadavia, Susana Cori Periotti, donde afirmó que Santiago Maldonado no fue asesinado y que quienes sostienen esa teoría son los mismos que afirman que hubo 30 mil desaparecidos en la última dictadura militar, cuando "no llegan a siete mil". Las manifestaciones de rechazo no tardaron en hacerse oír y hasta se solicitó su dimisión al cargo.

El día que se cumplía un año de la desaparición de Santiago Maldonado, Cori posteó: "Los que ante tanta evidencia siguen panfleteando que a Santiago Maldonado lo asesinaron, son los mismos que te cuentan lo de los 30 mil jóvenes idealistas (no llegan a 7 mil), es un buen indicio para que se planteen de nuevo las cosas, si no vivieron los setenta...claro..! Porque cuando la gente calla, mientras los demás mienten, sucede esto. Mentira internalizada, con dibujos y un panfleto te construyen un relato! A ver si buscamos la verdad, en los lugares correctos, allí donde se escribió la verdadera historia y en el recuerdo de los que vivimos esos años..! A ver?! Qué quieren hacernos creer?!" (SIC).

Más allá de la ola de repudio a la directora de la biblioteca, hubo un comunicado oficial por parte de los familiares de uno de sus fundadores, el profesor y escritor Lázaro Flury, quienes solicitaron la inmediata dimisión del cargo. Expresaron que "Lázaro fue un acérrimo defensor de las luchas reivindicativas de los pueblos originarios y un espíritu combativo que en plena dictadura cívico militar editó junto a la Juventud Peronista una reseña de los grafittis que alzaban la voz contra los más brutales avasallamientos a los derechos humanos. Por eso, al ver que quien actualmente ocupa el que fue su cargo durante tanto tiempo en la institución, adopta una postura negacionista de la dictadura y de la muerte en medio de una represión de Santiago Maldonado, mientras respaldaba las luchas de los pueblos que se niegan a perder su territorio ancestral en la Patagonia; no sentimos más que rechazo repudio y dolor al pensar".

La nieta de Flury, Clarisa Ercolano, destacó que "esa «verdadera historia» a la que alude Cori, la escribió Lázaro, y tan mal no debe estar ya que toda su obra se encuentra completa en la biblioteca de Nueva York. Y la vivieron mi madre y mi tío cuando debieron exiliarse. Yo nací en Uruguay sencillamente porque aquí no podía nacer". La joven afirmó que "la opinión de Cori no sería nada si fuese la de un ciudadano común, pero ella ocupa un cargo con historia, la de un hombre que desde esa biblioteca promovió luego el embrión del museo regional, de quien hipotecó su propia casa para que hoy exista la Escuela Normal Nacional Nº41, de quien hombre que nunca cobró sueldo alguno".