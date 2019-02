La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) renovó su reclamo por el impacto que pueden generar las obras de canalización en el límite de las provincias entre Santa Fe y Córdoba y sus posibles derivaciones en el régimen de escurrimiento del río Carcarañá. En pleno período de lluvias, y ante las grandes masas de agua que descienden hacia el río Paraná, desde la entidad ruralista advirtieron que "en los términos en los que está planteada la obra de readecuación del sistema Canal San Antonio-Arroyo Tortugas existen errores técnicos que podrían constituir una grave amenaza para los productores de cientos de miles de hectáreas en Santa Fe y también en Córdoba, que quedarán expuestos a una mayor catástrofe hídrica que la que ya están padeciendo".

El canal San Antonio es un desagüe de doble traza construido en la década de 1940 sobre el límite interprovincial. Comienza al sur de las ciudades de San Francisco y Frontera y drena hasta desaguar en el arroyo Tortugas. En los 192 kilómetros recibe la descarga de 40 canales secundarios. Luego confluye con el río Tercero en Cruz Alta y da origen al río Carcarañá, que finalmente desagota en el río Paraná en Puerto Gaboto. El complejo hídrico San Antonio-Arroyo Tortugas nunca se limpió ni adecuó a los cambios de necesidad de drenaje que marcaron las variaciones en los regímenes pluviales y las modificaciones en el sistema agroproductivo de las últimas décadas.

Licitación

En 2017 la Nación licitó los trabajos por 771 millones de pesos para refuncionalizarlo, mientras que desde distintos sectores se lanzaban las alertas. Actualmente se refuncionalizaron unos 35 kilómetros del canal.

El referente de la Sociedad Rural de Rosario, Adrián Barrau, había manifestado entonces que si bien estaban los estudios no se había presentado un proyecto para readecuar previamente el Carcarañá hasta su desembocadura y, aguas arriba en territorio cordobés "no hay obras de retención para evitar que venga un tsunami para el lado de la frontera". A su juicio, "tienen que ser muy bien evaluados los caudales; de lo contrario, seguiremos inundados. Nuestra intención es resaltar que se hace una obra con dineros federales de todos los argentinos y queremos que sea bien dimensionada. Nunca presionamos para que no se haga. Incluso queremos que se haga mañana, pero queremos que —ya que las obras tardan más de 80 años en volver a pensarse— que se hagan bien".

Para Barrau, "debería adecuarse primero el Carcarañá, luego el canal San Antonio y después Córdoba. No queremos que esto se convierta en una segunda Picasa, que originalmente era una lagunita de 2.500 hectáreas y hoy tiene 45 mil".

Agua que llega a Santa Fe

Un comunicado emanado sobre el tema por la Sociedad Rural de Rosario advirtió que hay obras "mal diseñadas y parcialmente ejecutadas como las de los canales San Antonio, Corralito o Carrizales. Como consecuencia de esto, hubo inundaciones con graves pérdidas para el campo, pueblos bajo el agua o bien aislados".

Bajo ese argumento, el referente ruralista comparó la situación de Santa Fe con la vecina provincia. "Los cordobeses hicieron muchos canales y es allí donde se generan nuestros problemas, porque esa agua llega a Santa Fe y aquí no existe un correlato en materia de obras".

En ese rumbo, la entidad que nuclea a las sociedades rurales santafesinas aclaró que "participamos de una reunión en la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, con el objeto de manifestar los graves errores que tienen los estudios previos, con pruebas escritas y firmadas por ingenieros hidráulicos y fotos satelitales, que si bien es cierto cuentan con homologación de los gobiernos de Córdoba y Santa Fe, se basan en estudios y trabajos con gran cantidad de inexactitudes y carecen del rigor técnico que merecen".

Otra obra importante es la que se está realizando en el Canal San Antonio. Son unos 200 kilómetros entre las localidades de San Francisco y Marcos Juárez, que corre paralelo al límite entre Córdoba y Santa Fe. Actualmente ya se hicieron 30 kilómetros.

Desde la Nación

El secretario de Infraestructura y Política Hídrica, Pablo Bereciartúa, destacó las obras del plan contra las inundaciones. "El gobierno nacional está encarando el plan de infraestructura contra las inundaciones más importante de la historia", consideró y argumentó que "los gobiernos anteriores dilapidaron recursos para realizar obras con fines electorales sin ningún tipo de planificación y sin visión de mediano y largo plazo".

En ese sentido, detalló que el gobierno puso en marcha en 2016 el Plan Nacional del Agua que tiene como uno de sus objetivos principales la adaptación del territorio al cambio climático, con contratos por más de 2 mil millones de dólares en infraestructura contra inundaciones. "Pusimos en marcha obras históricas como el Tramo IV del Plan Maestro del Río Salado o el reacondicionamiento del canal San Antonio, entre Córdoba y Santa Fe, que no recibía inversiones desde 1940", ejemplificó Bereciartúa. "En total —agregó— estamos realizando más de 500 kilómetros de canalizaciones, una cifra inédita en la historia argentina en obras contra inundaciones".