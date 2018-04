Reclaman que se declare la emergencia nacional por la inseguridad

"Estamos ante una guerra entre ciudadanos comunes que trabajan todo el día y los delincuentes que te matan por cualquier cosa. Es una emergencia nacional y tienen que salir las fuerzas de seguridad a colaborar con la gente porque ya no da para más", sentenció el intendente de San Jorge, Enrique Marucci, en relación a los problemas de inseguridad ocurridos en su ciudad, en la provincia y en el país, y solicitó que el Congreso declare la emergencia nacional en materia de seguridad.

Fiel a su estilo de sorprender con declaraciones impactantes, Marucci, quien comanda la Municipalidad más importante del departamento San Martín desde el año 1998, ahora afirmó que "el tema de la inseguridad viene creciendo día a día y las soluciones no llegan. Desde hace mucho tiempo este fenómeno llegó al interior de la Argentina y no se hace nada al respecto".

Y agregó que "no se toman medidas para parar esta cuestión. Pienso que los policías no alcanzan porque no hay efectivos, no porque la provincia no quiere sino porque no es fácil incorporar personal", argumentó, y señaló que "faltan vigilantes en la calle que trabajen de modo preventivo porque una vez que ocurren los delitos ya es tarde. Propongo que se declare la emergencia en seguridad a nivel nacional para que el Congreso habilite a estas fuerzas a acompañar a la policía federal y a las provinciales".

Control en las calles

Asimismo propuso que "hay que reforzar el control en las calles, en los medios de transportes y en las rutas fundamentalmente. A nivel nacional hay muchas muertes y no se está reforzando el patrullaje en las calles. Hay muchas fuerzas que cobran sueldos que podríamos poner en la calle. Ejército, Armada, Aviación, policía federal, Gendarmería, entre otras, podrían salir a las calles a controlar".

En ese rumbo consideró que "necesitamos que las fuerzas de seguridad estén con los vecinos en la calle. Lo pido desde hace años. No veo que se avance y se resuelva el tema. En los pueblos ya están robando a mano armada y no queremos sufrir por una muerte".

Muchos derechos

Y acotó: "Sabemos de las políticas que tiene la Justicia, garantista, flexible, con muchos derechos para los delincuentes y nada para las víctimas. Se está sobre el problema de la seguridad en las cárceles, por ejemplo en la Unidad Regional XIII si hay más cantidad de detenidos que la capacidad del lugar hay que soltarlos porque no están cómodos".

Y acotó "el que delinque sabe esas cuestiones y que siempre tendrá protección. Sabe que habrá un ministerio de defensa que esté por detrás. Para contrarrestar eso tiene que haber una condena firme y los delincuentes tienen que estar presos. Sin condenas firmes no hay seguridad posible".

Emergencia

"La Argentina tienen que abrir los ojos de una vez y ver lo que está pasando en los domicilios y en los comercios. Todo se está desmadrando y estamos ante una situación de verdadera emergencia. Estamos hartos de decirlo y tienen que ponerse a trabajar las Cámaras para que las fuerzas de seguridad salgan a la calle. Pero para eso hay que declarar la emergencia", sumó el intendente Marucci.

Asimismo añadió que "la provincia de Santa Fe hace todos los esfuerzos posibles pero no hay efectivos policiales. También hay un desorden en lo referente a las responsabilidades que les toca a la provincia y a la Nación".

Ultimo eslabón

Marucci reflexionó: "Los intendentes y presidentes comunales somos el último eslabón y ponemos la cabeza por responsabilidades que no tenemos. Simplemente ponemos la logística a disposición de la policía, de la Justicia y colaboramos con lo que podemos. Pero estamos muy preocupados y es hora de que esto se difunda a nivel nacional".

Finalmente sostuvo que se está "en emergencia nacional por el tema de la inseguridad. No podemos seguir viviendo como se vive. Las personas pierden la vida por nada y, desde mi humilde lugar, hago el reclamo y solicito que se plieguen los demás. Quiero lograr que el reclamo llegue a la esfera nacional para que se declare la emergencia y se busquen soluciones".

