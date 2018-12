"La situación es cada vez más crítica y lamentablemente no vemos buenas perspectivas de futuro". Con esa frase, representantes sindicales de la seccional casildense de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) describieron el crudo panorama que atraviesa la agroindustria en esta ciudad cabecera del departamento Caseros y zona. Y ello se ve reflejado ya desde hace un tiempo en conflictos laborales que se originan por incumplimientos salariales hasta que, generalmente, son desactivados por unos días y vuelven a estallar por la misma razón.





Por estos vaivenes que sólo aportan preocupación e incertidumbre transitan cotidianamente centenares de obreros metalúrgicos que soportan los embates del difícil momento que afrontan cada vez más fábricas del sector con problemas financieros que ponen en riesgo su continuidad.

En este contexto, los trabajadores de la empresa Iarsa siguen de paro intentando cobrar salarios atrasados.

"Realizamos gestiones pero todo está igual", aseguró a LaCapital el tesorero de la UOM local, Javier Morinigo, en relación al conflicto en Iarsa cuyos obreros no descartan la posibilidad de endurecer las medidas de fuerza.

Para hoy está prevista una nueva audiencia en la delegación casildense del Ministerio de Trabajo donde se intentará llegar a un acuerdo entre las partes luego del frustrado encuentro anterior donde la empresa hizo una oferta de pago "insuficiente".

Nuevo gesto de buena voluntad

Y un panorama similar mostró la también fábrica casildense Gherardi hasta las primeras horas de la tarde ayer, cuando los obreros resolvieron por asamblea levantar la medida de fuerza a pesar de que la empresa sólo pagó una parte de la totalidad de las remuneraciones que adeuda. Y ello, como ya sucedió en ocasiones anteriores, podría interpretarse como un nuevo gesto de buena voluntad del personal ante la situación de emergencia que vive la fábrica a causa, fundamentalmente, de problemas financieros, razón por la cual terminaron siendo contestes con el planteo de la patronal de que "si la fábrica no produce no vende y no hay plata para pagar salarios".

Mientras tanto, la Intersindical Casilda sigue en estado de alerta ante la crisis que golpea a las actividades productiva y comercial y pone en peligro centenares de puestos de trabajo, especialmente en la industria metalúrgica.

Ayer dio un nuevo paso al sumar una pata clave al foro que impulsó en defensa de la producción y el empleo y que, tal como dio cuenta días atrás La Capital, convocó para principios del año próximo a un encuentro para analizar la situación y definir una estrategia común en busca de soluciones.

Se trata del Centro Económico del Departamento Caseros que comprometió su participación en una reunión realizada en su sede institucional con referentes de la Intersindical, funcionarios municipales y legisladores locales y provinciales.

Pedirán a Sica ampliar Repros

En ese marco, se resolvió asimismo realizar gestiones para una audiencia con el ministro de Producción de la Nación, Dante Sica, para pedirle la ampliación de fondos del Programa de Recuperación Productiva (Repro) a fin de ser destinado a empresas en crisis.

Además convocarán para conversar el tema en cuestión con los dos principales referentes políticos de Cambiemos en la provincia de Santa Fe como son el diputado provincial, Federico Angelini, y el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, quienes podrían competir dentro de ese espacio político por una candidatura a gobernador en 2019.