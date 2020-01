Reclaman más presencia policial para frenar la ola de delitos en Bermúdez

"Es un desastre lo que está sucediendo. Ya no podemos vivir tranquilos porque roban a cualquier hora del día y nadie hace nada". Con esa frase, Noel Caviglia, sintetizó el malestar social que genera el avance del delito en Capitán Bermúdez. La vecina se mostró indignada y apuntó a la falta de presencia policial para desalentar los ilícitos que tienen a maltraer a distintos barrios de esta ciudad, ubicada al norte de Rosario.

Asegura que fue víctima de cinco robos de las cuales el último lo sufrió días atrás cuando al salir de su casa a las 7 para ir a trabajar fue sorprendida por dos sujetos que le sustrajeron la mochila donde tenía en su interior documentación y pertenencias personales. "Los ladrones andaban en moto y fueron bastante violentos, quise resistirme y grite pero a esa hora no había nadie en la calle y para peor uno de los delincuentes amagó a sacar algo del bolsillo de su pantalón y me asusté", recordó. Su testimonio refleja la sensación de desprotección y hasta de impunidad que sacude a los bermudenses que reclaman mayor presencia y accionar policial en las calles para desalentar el delito.

La situación parece ser de tal gravedad que no pocos vecinos se unieron a través de grupos de Whatsapp para mantenerse comunidades e intentar autoprotegerseare de la delincuencia. Y también instalaron alarmas o rejas, especialmente en casas ubicadas en zonas que se convirtieron críticas. A pesar de las denuncias la inseguridad persiste y sobrevuela en el ambiente un hartazgo que encuentra su razón en la falta de soluciones.

"Cuando vas a la policía te toman declaración, pero después no pasa nada, lo que te lleva a sospechar que hay cierta complicidad o ineficacia", dijo sin rodeos la mujer. Aunque no se registraron recientes movilizaciones en demanda de más seguridad, esta localidad fue protagonista en noviembre del año pasado de una manifestación en reclamo de Justicia tras el asesinato de Elvira Danelón, una anciana de 83 años que hallada en su vivienda de barrio Villa Cassini con golpes en su cabeza y por cuya caso fueron detenidos e imputados dos hombre.

Aunque desde entonces no hubo más movilizaciones resonantes no se descarta la posibilidad de algún tipo de protesta contra la inseguridad en busca de medidas que reviertan la problemática. Los barrios donde se registran mayores hechos delictivos son Batallán, situado en la zona de ingreso a la ciudad desde Rosario, y Copello, bordeando la autopista a Santa Fe, aunque no menos preocupante es la situación en otros sectores. "Los vecinos estamos muy preocupados, Bermúdez se tornó tierra de nadie, no hay unidades policiales circulando por las calles en ningún horario y solo nos queda hacer la denuncia en la única comisaría de la ciudad y todo queda en la nada", apuntó Caviglia, quien reside en el barrio Batallán. En esa zona un jardín de infantes fue robado cinco veces en dos meses.

En ese marco manifestó que "la inseguridad es a la mañana, durante siesta y por la noche, por lo que vivimos asustados y no vemos policías en la zona. Son muchos los robos y estamos temerosos porque ya se produjo un crimen y no queremos que vuelva a suceder", dijo Caviglia, para luego asegurar que "cuando Gendarmería recorría Bermúdez la situación estaba más calma", por lo que, al igual que sus vecinos, brega por la vuelta de esa fuerza federal, además de más efectivos policiales.