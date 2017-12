Ramella cierra su gestión con otro paro municipal

Carlos Ramella cierra su gestión al frente de la Comuna de Maciel con un paro de los trabajadores municipales que aducen una liquidación equivocada en los sueldos del mes de noviembre, además de horas extra impagas. Los empleados comenzaron formalmente la medida de fuerza ayer (aunque el jueves ya habían quitado la colaboración) y se extenderá hasta el lunes cuando asuma el nuevo jefe comunal Pedro Tobozo. La administración de Ramella estuvo signada por reiterados conflictos con los empleados, uno de ellos de casi dos meses en 2016.

El gremio municipal Adetram comenzó un paro en Maciel, lo que implicará que durante el fin de semana largo no habrá barrido de calles, no se juntará la basura gruesa ni habrá riego de calles.

"No sale nadie a trabajar por lo menos hasta el lunes. Volvieron a liquidar mal los sueldos y aparte están debiendo horas extra", manifestó Cristian Pianetti, delegado local del gremio, al portal Info Más. Estos problemas con los salarios ya habían ocurrido el mes anterior.

"Les deben sueldos a 15 compañeros de categorías bajas. La liquidación se hizo nuevamente mal. A otro compañero le deben 12 mil pesos y le están dando mil por semana. Nosotros queremos que lo arregle Ramella antes de que entregue el mandato", afirmó Pianetti.

El mandato de Ramella concluye mañana, domingo, pero el traspaso se realizará el lunes. Los trabajadores esperan reunirse de inmediato con el nuevo jefe comunal.

Pedro Tobozo, quien pertenece al Partido SI, integrante del Frente Progresista Cívico y Social a nivel provincial, expresó su preocupación: "Si es algo contra mi gestión, a modo personal, me duele porque el daño no me lo hacen a mí, sino a los trabajadores, que son los primeros damnificados. Y segundo al pueblo, a los contribuyentes porque no se prestan los servicios. La verdad lamento la forma en la que se esta despidiendo esta gestión, que en estos últimos días están dejando mucho que desear", dijo.

Además, criticó a Ramella por la demora en el traspaso de mando que no será mañana sino el lunes a las 11. "Nosotros tendríamos que estar entrando el lunes a primera hora, porque arrancamos el domingo a la cero hora con nuestra gestión. Pedimos el traspaso el domingo pero (Ramella) no nos lo concedió. No es sólo perder la mañana sino que al asumir a las 11 hay que hacer actas, movimientos en bancos y a esa hora ya no se puede", explicó.

"Lamentablemente a los empleados se les pasan los días para cobrar el sueldo y eso perjudica a ellos y a los vecinos de Maciel, porque al no recibir el suelo es lógico que estén en huelga", consideró.

Los problemas con los salarios radicarían en la falta de fondos en las arcas de la Comuna. Al respecto, Tobozo confirmó que realizarán una auditoría. "Si acá hubo un mal manejo de la situación, no me va a temblar la mano en llevarlo a la Justicia, porque el daño es hacia el pueblo de Maciel, donde yo vivo, y estas cosas no tienen que pasar", advirtió.