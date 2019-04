Qué se vota en comunas e Intendencias de la provincia de Santa Fe

Los electores de los municipios y comunas santafesinos se volcarán hoy a las urnas para elegir, además de los aspirantes a gobernador, vicegobernador, senadores y diputados, a sus propios candidatos a intendentes, jefes comunales y ediles en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) de toda la provincia, que competirán el 16 de junio en las elecciones generales.

En total, se elegirán candidatos para 45 Intendencias, mientras que en los Concejos municipales Santa Fe elegirá postulantes para renovar nueve bancas, seis Pueblo Esther y San Jerónimo Norte, que fueron jerarquizadas como ciudad recientemente. En tanto en Rafaela, Reconquista, Santo Tomé, Venado Tuerto y Villa Gobernador Gálvez se completarán las listas para disputar cinco bancas; en Cañada de Gómez, Capitán Bermúdez, Casilda, Granadero Baigorria, San Lorenzo y Villa Constitución se elegirán candidatos para acceder a cuatro escaños y en las restantes ciudades para ocupar tres.

En 150 comunas se definirán los candidatos que competirán para los cinco cargos de miembros titulares de las respectivas comisiones, y en 162 se elegirán tres integrantes.

Entre ellas figura las nuevas comunas de Hardy, en el departamento General Obligado, y Los Tábanos, en el departamento Vera, donde se elegirán los postulantes para integrar las comisiones comunales y contralores de cuentas. En Bella Italia, en el departamento Castellanos la comuna pasó de tres a cinco miembros por la suba de su padrón electoral.

En total, se competirá para ver quién ocupa en junio 1.236 cargos como miembros titulares de 312 comunas de la provincia, que tendrán mandato por dos años. Además, se elegirán quienes competirán para los 181 puestos de ediles en 57 ciudades.

Mientras tanto, en varias localidades no elegirán intendente, ya que lo hicieron en 2017 y recién renuevan en 2021. Entre ellas están Puerto San Martín, Fray Luis Beltrán, Roldán, El Trébol, Armstrong, Recreo, San José del Rincón y Las Toscas.

Si bien en muchas localidades los candidatos están más o menos cantados, en otras se esperan peleas reñidas con resultados difíciles de pronosticar, sobre todo en aquellas donde hubo corrimientos de candidatos de una facción a otra y el mosaico político sufrió grandes transformaciones, donde los dirigentes históricos se corrieron y abrieron el abanico de posibilidades, o en aquellos lugares en los que los partidos llevan varios candidatos, todos con chances.

Si bien esta instancia servirá en la mayoría de los distritos para una primera evaluación de fuerzas, para estas primarias en Villa Gobernador Gálvez los únicos que irán a internas serán los cuatro candidatos a intendente de la coalición Juntos que engloba a las facciones del justicialismo que encabezan José Machado (Unidos Podemos), Oscar Deguardia (Unidad Ciudadana), Jorge Stange (Encuentro por Santa Fe) y Susana Mangiaterra (Sumar). De allí saldrá quien compita en las generales con el actual intendente, Alberto Ricci (FPCyS); Adolfo Rosas (FsyP); Juan Balbi (MAP) y Carlos Monzón (Frente de Izquierda).





En Funes

En tanto en el Jardín de la Provincia, las estimaciones anuncian una competencia cerrada para las generales entre el actual intendente Diego Barreto (Cambiemos) y Rolvider Santacroce (Juntos) pero antes, cada uno deberá dirimir internas en sus respectivas facciones. El primero competirá hoy con Victoria Quiligotti y el segundo lo hará con Hugo Suescun y Juan Miguez. Quienes se impongan irán a las elecciones de junio a competir contra Juan Rímini (FPCyS), Carlos Lamas (Unidad Popular), Ricardo Capucci (Todos por Funes) y Sergio Pradella (Nacionalista Constitucional Unir).

En Pérez no habrá competencia en las Paso. Héctor Buczek (Unidad Popular), Mauro Casella (FPCyS), Pablo Corsalini (Juntos) y Federico Jolly (Frente Pérez con Vos), se medirán directamente en las generales.

En la flamante ciudad de Pueblo Esther se presenta un abanico de candidatos para ocupar por primera vez la Intendencia. Por Juntos los candidatos son Daniel Bollachi, Héctor Riquelme, Juan Carlos Orfeo y Jorge Kohen. En Cambiemos la interna se dará entre Juan Bagli y Carlos Suligoy. El FPCyS llevará sólo a Martín Gherardi y Unite por la Familia y la Vida a Viviana Cambeira.

En Granadero Baigorria el Partido Justicialista lleva como candidato al actual intendente Adrián Maglia quien buscará su reelección, pero antes de competir por un nuevo mandato deberá medirse en las internas con Daniel Couselo y el ex concejal, Juan Alvarez. En junio la puja será contra Guillermo Da Ponte como candidato a intendente por Creo, por fuera de Frente Progresista; el ex director del Hospital Eva Perón, Eduardo Codino; Martín Cipiti por Cambiemos y René Lohaiza del Frente de Izquierda.





En San Lorenzo

En la ciudad de San Lorenzo sólo habrá internas entre los candidatos a intendente de la coalición Juntos, Carlos Pili y Gustavo Volpe, los demás sólo tomarán el pulso de sus votantes para luego competir en las elecciones generales. Por el Frente Progresista se propone el actual intendente, Leonardo Raimundo; Paula Ríos, por Santa Fe Para Todos; Mario Besedniak, por el Frente Social y Popular, Graciela Picca, por Frente de Izquierda y Eduardo Ros por Unidos.

Más cerca de Rosario, en Capitán Bermúdez, no habrá internas en la competencia para la intendencia. Los candidatos son Oscar Borra (FPCyS), Carlos Cinalli (Juntos), Sandra Cóceres (FIT), Rodrigo Zalazar (Cambiemos) y Fernando Barbieri (Frente Nuevo Bermúdez).

Más al sur, en Villa Constitución, las internas se disputarán entre dos candidatos del FPCyS, tres de Cambiemos y tres de Juntos. Por el primero competirán Gonzalo Cristini y Luis Malugani y por el segundo Eduardo Arias, Eduardo Díaz y Leticia Peiretti; por la tercera fuerza lo harán Jorge Camilletti, Lisandro Larrañaga y el actual intendente Jorge Berti. Además, las otras listas que pasan a las generales son Melina Murialdo (Unite por la Familia y la Vida), Adolfo Araujo (FSP) y Fabricio Rodríguez (FIT).

Las internas en Arroyo Seco se darán en todas las fuerzas que se presentaron. Por Juntos irán Julián Polinesi, Gabriel Olive y el actual jefe municipal, Nizar Esper. Por el FPCyS, Gustavo Delorenzi, Daniel Tonelli, Ulises Bosco y el ex intendente Rubén Gres. Cambiemos elegirá entre Julián Cardo y Miguel Coradini. La lista de Hugo Yeoman (Arroyo Secos Somos Todos) no va a internas.

En Cañada de Gómez las internas se darán solo en Cambiemos entre las huestes de Franco Mazzoli y Matías Chale. Mientras que Lucía Coloccini (FIT), la intendenta Stella Clerici (Juntos), y Fernando Mauroni (FPCyS) pasarán a las generales.

Más al norte, en Las Parejas, no habrá internas. Se presentan Sandra Clerici (FPCyS) y el actual intendente, Horacio Compagnucci (Juntos). Lo mismo sucederá en Las Rosas donde en las generales el actual intendente Javier Meyer (Unidad Rosense) se medirá con Horacio Marentes (FPCyS) y Fabián Zanetti (Juntos).

En Totoras la competencia se dará en Cambiemos entre Ezequiel Gallo y María Lanatti. Los otros candidatos son Marcos Tomás (FPCyS) y Fabián Montivero (Juntos).

San Genaro no tendrá internas, al igual que Coronda, que sus candidatos no tendrá competencia hoy ya que pasarán a los comicios de junio.





Casilda, dos internas a intendente

Las primarias de este domingo en Casilda tendrán una amplia oferta electoral local, aunque la principal atracción estará centrada en las internas para la categoría a intendente dentro del Frente Progresista (FPCyS), gobierno en la ciudad, y el peronismo, que busca recuperar el municipio tras la derrota que sufrió en 2015 tras 28 años de gestiones justicialistas ininterrumpidas.

El radical y actual mandatario local, Juan José Sarasola, quien va por la lista Adelante, aspira ser reelecto pero para tener tal chance primero deberá vencer a su adversario interno y convertirse en candidato de cara a los comicios generales de junio.

Su rival es el socialista, Pablo Tomat, quien se desempeñó como secretario de Gobierno de la actual gestión municipal hasta que, diferencias mediante, renunció al cargo para disputarle la Intendencia a través del sector identificado con la lista Avanza.

Todo indica que se tratara de una puja reñida con final abierto como sucedió en la anterior disputa cuando Sarasola le ganó por escaso margen a Tomat, quien ahora espera correr mejor suerte.

No menos interesante se presenta la contienda en el peronismo donde cuatro postulantes dirimieran la candidatura a intendente dentro del Frente Juntos (FJ). Se trata del ex intendente Juan C. Bacalini, referenciado en la lista Compromiso por Casilda, el edil Andrés Golosetti (Primero Casilda), la concejala Antonia Pierucci (Unidos por Santa Fe) y Juan A. Zapata (Frente Ciudadano).

Si bien se diferenciaron a lo largo de la campaña ya que pertenecen a diferentes sectores del justicialismo el dato saliente fue que respetaron la estrategia de poner por encima de la interna encolumnarse detrás del ganador de las Paso y trabajar "unidos" para que el peronismo vuelva a conducir la ciudad.

El resto de la nomina de precandidatos a intendente por Casilda lo aportan Cambiemos, que lleva al actual edil Alberto J. Yualé, y la Fuerza Popular Casildense, cuyo espacio, que tampoco tendrá interna, postula a Emiliano Scopetta.

En Casilda, donde están en juego cuatro bancas de ediles, el menú electoral lo conforman 17 listas entre seis partidos de los cuales habrá internas en cuatro (FJ, FPCyS, Unite y Cambiemos) mientras que no sucederá los mismo en el FPC y el Frente Honestidad y Esperanza.

En Firmat, a diferencia de lo que pasa en Casilda, el intendente radical Leonel Maximino no tiene competidores dentro del FPCyS y su objetivo es salir fortalecido para las elecciones generales. Y para ello medirá fuerzas en esta instancia con tres ediles opositores que se presentan como precandidatos a intendente por sectores dentro del Frente Juntos. Son Gustavo Bellón (Firmat Merece Más), Alexandra Beltramo (Sumar) y Franco Stampone (Avancemos con todo).





Final abierto en Venado y Rufino

Las elecciones en Venado prometen ser para el infarto. Básicamente entre tres candidatos a la Intendencia: el actual mandatario, el peronista José L. Freyre, el radical Leonel Chiarella y la vecinalista Liliana Rostom. Los sondeos indican una fuerte paridad entre los dos primeros aunque tampoco se descarta que Rostom pueda repetir la faena de 2015 en la que triunfó en las primarias pero luego se cayó en la generales quedando detrás de Juan Pellegrini y Freyre.

Los sondeos de uno y otro lado, entre Freyre y Chiarella, indican (según quien lo haga) un triunfo electoral propio. Las chicanas están al orden del día. Desde el FPCyS sostienen que Freyre y su familia llevan en el poder 24 años. La sumatoria surge por qué el peronismo está gobernando la ciudad desde 1995, en el que triunfó Roberto Scott y se mantuvo ininterrumpidamente por tres mandatos y hasta 2007. Ese año quien tomó la posta electoral fue su yerno, José Freyre, quien también ganó tres elecciones consecutivas y hoy busca su cuarto mandato. Desde el peronismo cuestionan al candidato del FPCyS, Leonel Chiarella, por su proximidad con el macrismo y al cual apoyó en 2015.





Rufino y Villa Cañás

En la ciudad más austral de la provincia, el actual intendente macrista, Abel Lattanzi, busca ser reelecto en Rufino. Su gestión está bien catalogada por sus vecinos pero le pesa pertenecer al partido del gobierno nacional. En Rufino la imagen del presidente es mala; con el agravante que la autopista 33 Rufino-Rosario, promesa macrista, está en cono de sombras y más aún con la inflación.

Por el lado del peronismo, el ex intendente Gustavo Dehesa será de la partida pero deberá competir en las Paso contra Mauro Marcos. En el FPCyS, dos listas competirán en las primarias. La encabezada por la letrada Ana M. Menghini y la de Alejandro Olguín. Además son 4 las listas para edil en el PJ, 2 en el Frente, y las otras 4 son únicas.

En Villa Cañás el actual mandatario, el radical Norbeto Gizzi, busca ser reelecto. Lo acompañan en su lista de ediles Tamara Andreani, Carlos Rabasa, Claudia Compañs, Miguel Godoy, Paula González y Salomon Corna. Por el peronismo la candidata a intendenta será María A. Criado y su lista de ediles la conforman Jaqueline Bertoldo, José L. Milanesi, Débora Crisman, Nery Rodríguez, Carina Aguirre y Guillermo Miralla. Además hay otra lista a ediles por el PJ integrada por Juan I. Jacobo, Joana Mustafa, Cintia Falco, Oscar Tazzioli, Tomas Herrera y Ruben Montenegro.

El macrismo lleva a intendente a Lisandro Vaccaro y su lista de ediles está integrada por; Verónica Elisei, Carlos Lucanera, Marisol Viglioni, German Ansaldi, Laly Verstraete y Martín Pujol. Otra de las listas a edil es la del MID compuesta por José Luis Rodríguez, Rosana Madero, Higinio Hernández, Margarita Valdez, José Luis Gianetta y Sabina Gianetta.