Puso en venta su casa para afrontar un tratamiento médico

Osvaldo Acuña, un joven casildense de 34 años que sufre una enfermedad ocular y debe viajar a China para someterse a un tratamiento que le permitiría recuperar la visión, puso en venta su casa en un intento casi desesperado por juntar el dinero que le falta para hacer realidad su objetivo. Es que restan poco más de dos semanas para la fecha de partida hacia el país asiático y apenas logró recolectar menos de la mitad de lo que necesita para afrontar gastos de traslado y la costosa intervención prevista para el 24 de este mes en un instituto hospitalario de Beijing.

Aunque la solidaridad social sigue alimentando esperanzas Osvaldo se ve apremiado por el tiempo y optó por la extrema decisión de desprenderse de su vivienda para hacerse de recursos que le aseguren alcanzar la meta soñada. Con el consentimiento de su esposa ya público en Facebook la venta de su propiedad "por problemas de salud", lo que sensibiliza aún más a lo sociedad que parece no estar dispuesta a bajar los brazos para reunir la plata. Tan es así que bajo la consigna "no abandonamos a Osvaldo" está previsto para este domingo realizar en la Vecinal Nueva Roma, a partir de las 17, un espectáculo benéfico con la actuación de grupos musicales y artistas locales.

Sin alternativas

"Es doloroso pero no tengo otra alternativa que vender la casa ya que falta poco tiempo para el viaje y lamentablemente todavía no pudimos juntar la plata que necesito a pesar de que incluso, para achicar gastos, resolví que no viaje un acompañante", dijo Acuña a LaCapital.

Angustiado por la situación visibilizó su estado de ánimo al sostener que "en vez de estar tranquilo y tener ya todo preparando para viajar a China tengo que atravesar por este momento de incertidumbre e impotencia pero lucharé hasta el final para no perder la posibilidad de curarme en el exterior ya que este tipo de tratamiento no se hace en nuestro pais".

Manifestó que esperaba contar con el apoyo del Estado pero "no encontré respuestas de ningún lado pese a la insistencia y si no fuera por el acompañamiento de la comunidad, a la cual estoy muy agradecido, y de unos pocos políticos, no hubiese conseguido absolutamente nada".

Osvaldo se propuso llegar al millón y medio de pesos para al menor viajar y cubrir el costo básico del tratamiento, lo que significa una importante reducción en relación a lo fijado inicialmente. Pero igual aún está lejos de ese monto, lo cual le produce ansiedad y desconcierto con el agravante de que su estado de salud desmejoró en los últimos días donde tuvo episodios de "presión alta y fuertes dolores en los ojos", explicó.

Claro que sueña con que aparezca una mano generosa que lo ayude a resolver el tamaño problema con el que debe lidiar pero, de lo contrario, no le quedará más opción que aceptar algunas de las propuestas que ya recibió por la compra de su casa aunque por debajo de lo que pide.

"Quisiera no tener que hacerlo, pero no quiero seguir de esta manera", indicó para luego resaltar que desea recuperarse para llevar adelante una vida normal y "ser nuevamente sostén de mi familia".

En la última cruzada solidaria que se realizo en Casilda se lograron vender 800 bonos de contribución de 200 pesos que se suman a lo ya recaudado en diferentes eventos y donaciones depositadas en la cuenta habilitada en la sucursal Casilda del Banco Nación con el número 0110190030019028350915. También hay alcancías en comercios de Casilda y Rosario para recibir contribuciones.

Osvaldo padece síndrome de Marfan una enfermedad que le disminuyó su visión en un 90 por ciento. Si bien fue sometido a distintas cirugías que lo ayudaron a sobrellevar su afección, un nuevo desprendimiento de retina, sumado a otras complicaciones, solo le dejaron como alternativa para superar su complejo cuadro clínico recurrir a un tratamiento médico con células madre que ofrece el Hospital Shizhentang de Beijing.