Pueblo Esther: dos enfermeros practicaron RCP a un niño que se había ahogado y le salvaron la vida

Todo ocurrió el pasado martes, cuando la mujer llegó desesperada con su hijo que se había broncoaspirado. "Pusimos todo el protocolo en marcha y se hicieron todas la maniobras de resucitación porque el nene entró a consultorio sin pulso y no respiraba", comentó la profesional.

Sin embargo, Soraya destacó que a partir de las maniobras puestas en marcha "el nene empezó a toser y expectorar agua y recuperó el pulso paulatinamente a partir de maniobras rápidas de RCP. Habrá pasado menos de un minuto hasta que el nene empezó a respirar".

En ese sentido, resaltó que "fue una maniobra que se hizo muy rápido y en equipo y con colaboraron la gente del a Guardia Urbana de Pueblo Esther (CAU), el Centro de Operaciones de Pueblo Esther (Cope), que por medio de las cámaras de lo que estaba sucediendo activó el alerta a los Bomberos al gual que el CAU accionó todo el mecanismo para derivarlo en helicóptero".

"Nunca te acostumbrás, el día que no me toque una fibra tenés que correrte y dedicarte a otra cosa. hay que actuar con total celeridad, con frialdad, pero después que uno termna todo y nos aseguran que estaba en terapia del Hospital Provincial me bajó todo y me puse a llorar terriblemente", reflexionó en declaraciones a Telefé Rosario respecto a la profesión que lleva adelante desde hace dos décadas y le apasiona.

No obstante, recomendó no dejar de observar nunca a los niños en una pileta por más pequeña que sea. "Nunca hay que dejar de observarlos, son niños y hay que prestarle la atención correspondiente; un niño se ahoga en 10 centímetros de agua", apuntó.

RCP, una maniobra vital

Soraya explicó que en estos casos, sea por asfixia por sumersión o ingesta de bebidas o alimentos sólidos, las maniobras se deben practicar hasta que llegue la ambulancia. "pueden durar desde los 2 minutos y hasta una hora, de manera que no deje de bombear el corazón hasta que llegue una asistencia de mayor complejidad, puesto que también necesitamos ventilar las vías aéreas siempre", explicó.

También señaló que en ese caso, sea niño o adulto, lo primordial es "lateralizar el cuerpo porque si expulsa agua y está boca arriba se vuelve a ahogar".

Asimismo recomendó que "sería bueno que las personas hagan el curso de RCP, hay muchos lugares que se hacen gratuitos".