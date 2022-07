Proyectan una Escuela de Oficios en el Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán

Con ese objetivo, el senador Armando Traferri visitó las instalaciones, acompañado del intendente local Mariano Cominelli. “Se trata de una iniciativa más que interesante. Reacondicionar los edificios que hace muchos años están ociosos, y utilizar las maquinarias con que ya cuenta el Batallón, para darle a jóvenes de la provincia la posibilidad de formarse en un oficio. No me canso de decir que todos los problemas que tenemos como sociedad se resuelve con educación. Por lo que me comprometí a gestionar los fondos necesarios para poder comenzar con esta Escuela”, enfatizó el legislador durante la recorrida al Batallón.

El senador sanlorencino destacó que “actualmente hay un cuarto de los adolescentes que no estudian ni trabajan” y añadió: “Debemos hacer todo lo posible para brindarles las herramientas necesarias para que consigan insertarse en el mercado laboral”. En ese sentido, adelantó que una vez confeccionado el anteproyecto, con sus presupuestos respectivos, realizará las gestiones necesarias para obtener los fondos requeridos.

Por su parte, el jefe del Batallón de Arsenales N° 603, Juan Manuel Saltor, explicó que “esta escuela estaría destinada a chicos de toda la zona lindante al Batallón que, en principio, estén cursando su colegio secundario o también se está pensando en aquellos que no hayan podido terminar la escuela primaria”. Al respecto, el coronel señaló: “Junto con la Municipalidad y con la Universidad Tecnológica Nacional con sede en Rosario, podamos brindarle una capacitación que les permita el día de mañana aprender un oficio, en lo que hace básicamente a mecánica del automotor con todo lo que ello implica: tornería, electricidad, talabartería”.

El castrense agregó que quienes estudien en la Escuela de Oficios “pueden salir con una certificación dada por la UTN y también con la aptitud para desenvolverse en el medio civil”. Además de que, eventualmente, también podrían “incorporarse como planta permanente para los talleres del Batallón”.

Las proyecciones estiman que se podrían formar en la Escuela de Oficios a unos 300 aspirantes dentro del cuartel. Saltor evaluó que no serán necesarias máquinas y herramientas, ya que el Batallón tiene todo lo necesario para la capacitación, teniendo además en cuenta que el Ministerio de Defensa lo designó como planta de mantenimiento de vehículos a rueda, para lo cual se encuentran convocando a soldados voluntarios. “Lo que no tenemos en condiciones en muchos casos son los edificios. Ha pasado mucho tiempo. Son edificios estructuralmente muy buenos, pero con el paso del tiempo se han deteriorado mucho”, analizó el jefe.

Tras destacar el interés demostrado por Traferri y Cominelli, Saltor concluyó: “Quedamos con la expectativa de poder llevarlo adelante. Yo creo que con este proyecto, la comunidad y particularmente los jóvenes, los más chicos, van a tener desde el Ejército la posibilidad de capacitarse y proyectar un futuro digno y feliz”.