En el marco del Plan Abre, la provincia y el municipio de Villa Gobernador Gálvez concretan obras y acciones que están mejorando la calidad de vida de las familias de barrio El Eucaliptal. La pavimentación de calles es uno de los ejes que ya le cambió la cara al barrio.

La subsecretaria provincial del Plan Abre, Cecilia Mijich y el intendente, Alberto Ricci, valoraron el impacto que las obras tienen en el barrio. "El gobernador Miguel Lifschitz nos marcó la prioridad de trabajar coordinadamente con las secretarías y ministerios de la provincia para agilizar las obras que cada barrio necesita. En este barrio estamos invirtiendo más de 50 millones de pesos e hicimos eje en las obras de pavimento y saneamiento que los vecinos reclamaban para mejorar el acceso y garantizar que puedan concurrir a sus trabajos y a las escuelas en los días de lluvia", detalló Mijich.

Por si parte, Ricci señaló que "ya se pavimentaron las calles Cafferata, Levalle, Rosario, Santa María de Oro, Magallanes y San Lorenzo. Esto animó a los vecinos y vecinas a mejorar sus viviendas y están muy contentos porque se ven tenidos en cuenta", y detalló que "esta etapa incluye el pavimento en las calles Cafferata desde Soldado Aguirre hasta Magallanes; Magallanes, desde Mosconi hasta el Arroyo Saladillo; Santa María de Oro, calle San Lorenzo, calle 9 de Julio, la extensión de Mosconi".

Los vecinos de El Eucaliptal se mostraron muy contentos por la realización de esos trabajos en el barrio. Tal es el caso de Carmen, quien vive en la intersección de las calles Magallanes y Balcarce, quien dejó ver su felicidad: "Esto me parece perfecto. Hace años y años que no se hace nada en este barrio, me parece muy lindo. Yo hace 23 años que vivo acá y nunca vi progreso, ahora veo que están trabajando". Apoyando la postura de su vecina, Gustavo, otro vecino, comentó que "son obras que estábamos esperando. Antes todo era barro. Había que salir con botas de gomas o bolsas de nylon en la zapatilla y ahora vemos que va a ser todo mejor".