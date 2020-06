Protesta en el límite con Santiago del Estero

Las duras restricciones para ingresar a Santiago del Estero desde Santa Fe alteró el ánimo de productores y comerciantes de Ceres y la región. A modo de protesta contra las disposiciones del gobierno de Gerardo Zamora por la cuarentena, una caravana de 200 vehículos circuló por la ruta nacional 34 hasta el límite interprovincial, reclamando una mayor flexibilidad en los controles que se realizan en la provincia vecina. La intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy, participó de este reclamo, al igual que el senador del departamento San Cristóbal, Felipe Michlig. “La posición de la gente es firme. Quiere que se le permita trabajar”, manifestó el legislador.

Ceres está a solo 10 kilómetros del límite interprovincial con Santiago del Estero y a 17 de la ciudad de Selva, primera localidad santiagueña sobre la ruta 34. El vínculo es estrecho de uno y otro lado. Pero la situación se tensó en los últimos días. El gobernador santiagueño Gerardo Zamora extremó al máximo los controles. “A los productores les dicen que en caso de entrar a Santiago tienen que hacer 14 días de cuarentena en sus explotaciones agropecuarias. Plantean eso como si fuéramos una provincia que tiene circulación viral”, manifestó Michlig.

“A Santiago cruzan productores agrícolas y apícolas, operarios que trabajan en una planta de ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) y profesionales de la zona. Son unos 300 a los que no les permiten ingresar y son maltratados”, dijo.

El senador le envió un mensaje al gobernador santafesino Omar Perotti el fin de semana para que intervenga a raíz de que la tensión crece en esta región del noroeste de Santa Fe.

“El domingo me llamó el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, y me dijo que estuvo en contacto con su par de Santiago del Estero. Quedaron en seguir charlando. Pero hasta el momento no hay solución a esta medida intempestiva, unilateral, que no es solo con Santa Fe sino con otras provincias que limitan con Santiago”, explicó.

Anticonstitucional

“Nosotros manifestamos el rechazo a esta medida porque es anticonstitucional en cuanto a la libre circulación y al derecho al trabajo. Incluso el decreto nacional que determinó el inicio de la cuarentena establece excepciones para los productores agropecuarios”, señaló.

El lunes se realizó una asamblea en Ceres con la presencia de la intendenta Dupouy, Michlig y representantes del comercio y la industria. La decisión fue enviarle una nota al gobernador Zamora solicitando la circulación por la ruta 34 para las actividades esenciales.

Además se envió una copia del documento al gobernador Perotti, al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a los diputados nacionales y senadores de la provincia para “oficiar de intermediarios para que se permita la circulación de trabajadores, productores y comerciantes ceresinos que realizan actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

El límite interprovincial es cruzado en forma frecuente por ciudadanos de Ceres que tienen explotaciones agropecuarias en territorio santiagueño. Hoy están impedidos de llegar y eso afecta sus economías.

“El productor agropecuario todavía no pudo terminar la cosecha de soja y maíz, y la siembra de trigo, alfalfa y otras pasturas. No puede comercializar hacienda y tiene problemas para retirar la leche. Y se encuentra impedido de llevar alimentos o medicamentos a sus empleados”, detalló Michlig.

El senador sostuvo que, por el contrario, no existen tales exigencias para ingresar a la provincia de Santa Fe. “A Ceres y otras localidades cercanas vienen desde Santiago del Estero a hacer trámites bancarios y comerciales”, dijo.

“Tenemos muchos santiagueños que vienen a atenderse a Ceres, que cuenta con un hospital de mediana complejidad muy moderno. Si existiera un riesgo de contagio, es mayor por los que vienen que por los productores que van a sus explotaciones agropecuarias y casi no tienen contacto con gente”, agregó.

“Nuestro pedido es que se establezca un protocolo en el que se les mida la temperatura a los que ingresan a Santiago, se establezca que no tengan contacto con pobladores de centros urbanos y haya un horario para entrar y salir de sus explotaciones agropecuarias. Que exista un registro en el que conste quienes pueden ingresar, y que se cumpla con las normas de seguridad e higiene”, dijo.

“Nadie se niega a eso. Sí, al establecimiento de una frontera, de una aduana entre provincias”, cerró.