Proponen que los ediles de Venado recorten un 70 por ciento su sueldo de 120 mil pesos

El concejal vecinalista, Darío Jeannot, presentó en la sesión extraordinaria de ayer una propuesta para rebajar el 70 por ciento la dieta de concejales y 50 por ciento el sueldo del intendente y su gabinete. En campaña política ya había prometido disminuir el sueldo de los ediles, que en bruto es de 120 mil pesos mensuales, a la mitad pero ayer redobló la apuesta y propuso reducirlo al 70 por ciento. Sus pares, en tanto, propusieron formar un fondo para donar ese monto sobre los que quisieran hacerlo, pero la negativa fue mayoritaria. "Terminé solo, los otros nueve ediles nunca dijeron que iban a donar nada", dijo Jeannot.

Inmediatamente después de que el intendente radical Leonel Chiarella anunciara su plan de austeridad, el concejal de Venado Renace, Jeannot, adelantó que intentaría en la sesión extraordinaria de esta semana que se trate el proyecto de reducción de los sueldos de los ediles venadenses con varias modificaciones a su primera iniciativa, lo que incluye una drástica reducción de las dietas y sueldos de funcionarios políticos.

Eso fue lo que hizo ayer el ex macrista y ahora vecinalista pero sin resultado positivo ya que obtuvo el voto negativo de parte de sus pares.

"Creo que tenemos que dar fuertes señales a la sociedad y que debemos apoyar las medidas de austeridad que propone el intendente Chiarella. Ni bien pasamos las elecciones generales, me comprometí con la sociedad venadense a presentar un proyecto que baje al 50 por ciento la dieta de los concejales, pero ante la situación financiera del municipio que describió (el flamante mandatario) pienso que debemos ser más enérgicos y modificar esa idea original, por lo que propongo que reduzcamos nuestras dietas en un 70 por ciento y que el intendente y todos los miembros de su gabinete bajen sus sueldos a la mitad", dijo Jeannot.

La idea es que esta reducción dure al menos hasta que finalice el plan de austeridad impulsado por Chiarella, el cual sólo contempla congelar los sueldos de los funcionarios políticos por seis meses. Jeannot explicó que una vez que el plan finalice, la merma en la dieta de los concejales se mantenga en el 50 por ciento del sueldo actual y deje liberada a la decisión del intendente la cuestión de los sueldos de su gabinete.

"En estos días el equipo de Venado Renace está trabajando para encontrar el formato legal que garantice que este ahorro se vuelque rápidamente a los sectores de mayor vulnerabilidad.

"En realidad los anuncios de Chiarella nos sorprendieron porque, en principio, no coincidirían con el informe presentado por la gestión saliente o con la auditoría de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que, en líneas generales, hablaba de una situación mucho menos complicada", expresó el edil.

Ahorro

Asimismo dijo que "estamos hablando de que aún cobrando el 70 por ciento menos del sueldo, un concejal ganaría el doble de lo que gana cualquiera de los más de 2 mil jubilados venadenses que hoy tienen que vivir con una mínima de 14 mil pesos. Si ellos pueden hacerlo, nosotros también deberíamos."

Además indicó que "también consideramos que el municipio, según nos informa el intendente, atraviesa una situación límite y pienso que esto nos pone frente a una oportunidad histórica para que los hombres y mujeres que trabajamos en política demostremos que lo hacemos por el honor y el bien común y no por intereses personales o sectoriales".

Jeannot fue secretario del bloque de diputados del PRO cuando el cómico Miguel del Sel se presentó por primera vez a la gobernación de Santa Fe, en 2011, y a pocos votos estuvo de lograr su cometido.

"Eran diputados que venían de todos los lugares que te puedas imaginar de la política pero en poco coincidían", recordó el concejal venadense.

En ese marco conoció a la ex candidata a gobernadora del peronismo y ex diputada provincial, María Eugenia Bielsa, a quien llegó a admirar por su capacidad de trabajo y honestidad. "Vi cada cosas que me molestaron mucho como por ejemplo la viveza de algunos diputados de hacerse pagar todo a cargo del erario público. Los casos más emblemáticos fue un diputado que se hacía pagar los pañales del hijo con fondos de la Cámara o uno que reclamó que se le pagué el kit de distribución de su auto. Realmente me daba mucha vergüenza y bronca esa situación", remató.