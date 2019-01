Un déficit de 30 millones de pesos, más de 10 mil usuarios con problemas para pagar el servicio de electricidad en Venado Tuerto y la posibilidad cierta que se produzca el quiebra de la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto (Cevt) es el cóctel explosivo en estas acaloradas vacaciones de verano. A eso se le agrega que durante 2019 el gobierno nacional aumentará en tres oportunidades la tarifa, con lo cual habrá centenares de venadenses que no podrán abonar la factura. Temen protestas generalizadas de usuarios y corte de servicio a morosos.

En el Concejo Deliberante se reunieron representantes de la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto, del municipio, legisladores provinciales y ediles para dialogar y buscar soluciones a la crisis con la energía y las tarifas.

El Secretario de Gobierno, Jorge Lagna, dijo que "los temas que se tratan son muy delicados; estamos ante una remetida del Gobierno Nacional con aumentos pautados para este año que van a hacer que la gente no los pueda pagar. Se requiere de un trabajo conjunto, dejar de lado las declaraciones individuales y los pases de facturas entre dirigentes cooperativos, legislativos y del Ejecutivo. La situación es muy grave, vamos a tratar entre todos de hacer los reclamos pertinentes ante EPE y Nación, y resolver los problemas internos de la cooperativa para desembocar en un nuevo contrato de concesión".

Por su parte, la Empresa Provincial de Energía (EPE) ya anunció un aumento de su VAD (Valor Agregado de Distribución) que afectará en la tarifa de la Cevt: "La EPE ya fijó un aumento de su VAD que es del 28 por ciento en dos etapas, de 9 y 19 por ciento; a eso hay que agregar el aumento nacional al cuadro tarifario. La cooperativa no ha movido su VAD interno", dijo Lagna. Y abundó: "Vamos a extremar las medidas para que el impacto no sea el que va a ser en los bolsillos; no sólo en el del ciudadano común, sino también en la Pymes y la industria. No se entiende cómo un Gobierno Nacional puede tomar estas medidas de tanta insensibilidad".

Aumentos

La EPE aumentó entre enero y febrero de 2018 un 28 por ciento a los usuarios residenciales y casi un 38 por ciento a los industriales y comerciales a partir de la actualización de su Valor Agregado de Distribución (VAD), "algo totalmente lógico por el incremento de costos", aclaró el gerente de la Cevt, Alberto Corradini.

Esa situación, agregó, "implica un mayor costo para la Cooperativa, del orden del 7,22 por ciento con respecto al mes anterior, lo que representa 25 millones de pesos por año. Pero además para febrero, mayo y agosto habrá tres aumentos en el precio estacional de la energía mayorista. Todavía la EPE no reflejó el impacto de estos aumentos nacionales, pero estamos en una situación muy complicada".

El secretario de Gobierno del municipio, Jorge Lagna, apuntó contra las políticas del gobierno nacional: "El aumento interanual para la energía que proponen es del 89 por ciento, y se requiere un trabajo en conjunto para afrontar la situación, dejando de lado las declaraciones individuales y los pases de factura entre dirigentes cooperativos, legislativos y del Ejecutivo".

El funcionario recordó que, para hacer frente a esta situación, se generó una mesa permanente que funcionará todas las semanas y tratará temas puntuales. El Concejo modificó el reglamento de las audiencias públicas y si es un mero traslado de aumentos la Cooperativa debe presentar la documentación que lo acredite y autorizarlo sin la audiencia. Hay una decisión de la ciudad de luchar contra esta política nacional, intentando que el gobierno dé marcha atrás con esta locura porque la gente no puede pagar la luz y vamos a llegar a un grado de rebelión".