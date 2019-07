Un hombre de 30 años fue imputado y seguirá preso por abusar de la hija de su pareja en una estancia ubicada a once kilómetros de la pequeña localidad de Fuentes, perteneciente al departamento San Lorenzo.

El incriminado había sido detenido a mediados de la semana pasada, pocas horas después de ser denunciado por someter sexualmente a una chica de diez años de edad, quien fue internada en un hospital de Rosario por las lesiones que sufrió.

Las evidencias fueron suficientes para atribuirle el aberrante delito ocurrido el miércoles pasado en horas del mediodía luego de que la madre de la nena fuera al pueblo a realizar unas compras y la dejase a su cuidado y de sus tres hermanos con los que también convivía.

Al regresar al establecimiento rural la mujer tomó conocimiento del inesperado suceso por el que fue denunciado y posteriormente apresado e imputado el sujeto identificado como J. J. R., quien continuará detrás de las rejas al dictarse prisión preventiva en su contra por el término de 90 días.

Así fue dispuesto en el marco de una audiencia donde el juez Carlos Pareto hizo lugar al plateo del Fiscal a cargo de la causa, Emiliano Ehret, y denegara a la defensa el pedido de un arresto domiciliario al haber pruebas suficientes para sospechar que el investigado es responsable penal del delito de abuso sexual con acceso carnal y agravada por el vínculo que se le achaca.

El presunto violador se dedicada a realizar labores rurales en la estancia donde ocurrió el hecho y convivía con su pareja y cuatro niños, entre los que se encuentra la nena abusada que, según trascendió, habría sufrido un desgarro en la zona genital que le provocó un sangrado por el que, luego de ser atendida en Fuentes y Casilda, finalmente la trasladaron a Hospital Provincial de Rosario.

Y precisamente la principal prueba que compromete al acusado es un informe médico que da cuenta de que la nena presentaría lesiones compatibles con el delito endilgado.

Asimismo, aunque aún no fue aún dispuesto, es posible que, pedido mediante, se disponga la realización de una Cámara Gesell para que la victima brinde su versión ante un equipo especialistas.

El hecho investigado se produjo en la habitación de una vivienda de la estancia que se la conoce como la casa de "los patrones", según fue ventilado en la audiencia donde el presunto abusador quedó expuesto ante una serie de evidencias que comprometen su situación procesal, fundamentalmente al perpetrar el aberrante acto aprovechándose de la "convivencia preexistente" con su víctima.

Al momento de ser allanado el lugar del hecho la Policía de Investigaciones (PDI) y del área científica secuestró elementos con manchas de sangre que pertenecería a la víctima así como armas de fuego y proyectiles tanto en la casa como en el interior de una camioneta que el imputado utilizada para sus tareas rurales.

La nena habría contado que su padrastro la abusó luego de acompañarlo a buscar papel higiénico a la casa de "los patrones" de la estancia. Allí el hombre habría impedido que ingresaran los hermanitos de la chica para luego violarla en un dormitorio contiguo a un baño del inmueble y amenazarla para que no cuente nada de lo sucedido.

Al regresar a la estancia y toparse con la inesperada situación su madre envió un mensaje de texto a una amiga para que dé aviso a la policía luego de advertir que su hija estaba ensangrentada, lo que el abusador habría intentado inicialmente vincular a un accidente que no existió a fin de ocultar o desligarse del aberrante episodio de abuso que lo tiene como único imputado. "Decíles que me ayuden por favor que me tiene amenazada", habría escrito la madre de la nena en busca de ayuda.