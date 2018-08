Prisión preventiva para los acusados por la muerte de una joven en Firmat

Los dos hombre imputados por la muerte de Lorena Osuna, la chica de 16 años que hace poco más de cuatro meses fue encontrada sin vida en un motel de Firmat, seguirán detenidos al dictarse su prisión preventiva.

Así lo determinó el juez Eduardo Bianchini en el marco de una audiencia desarrollada en Melincué al hacer lugar al pedido del fiscal de esa ciudad cabecera del departamento General López que lleva adelante la investigación del caso, Matías Merlo.

El magistrado fundamentó su decisión en que existen elementos suficientes para sospechar de que ambos sujetos, identificados como M. C, de 41 años, y L. O., de 32, cometieron el delito de homicidio culposo que se les achaca, además de haber evaluado la peligrosidad procesal y el peligro de fuga que implica para la causa su estado de libertad.

Los incriminados por el episodio sucedido el 13 de abril pasado en el motel JR de Firmat fueron apresados días atrás al confirmarse, estudios complementarios mediante, que el deceso de la menor fue causado por la ingesta de drogas en concordancia con los indicios surgidos desde el primer momento a partir de un análisis de orina realizado en el marco de la autopsia que se le practicó al cuerpo de la adolescente y que no presentaba lesiones.

Estupefacientes y detención

El resultado del examen que despejó dudas sobre las causales del fatídico hecho al establecer que el paro cardiorrespiratorio del que falleció Lore, como le decían, fue producto del consumo de estupefacientes, posibilitó, sumado a otras evidencias, que el fiscal interviniente cambie la carátula inicial de muerte dudosa por homicidio culposo y disponga la detención de los incriminados.

Si bien, como ya dio cuenta LaCapital, el reclamo surgido de la movilización realizada oportunamente en Firmat por el esclarecimiento de lo sucedido apuntaba a que el caso sea encuadrado como un femicidio el avance de la investigación y lo resuelto no deja de ser un "alivio" para los familiares de la menor fallecida.

Así lo manifestó la madre de la menor fallecida, Yanina Osuna, al culminar la audiencia donde se dictó la prisión preventiva sin plazo para los imputados que continúan alojados en la alcaidía de Melincué.

La mujer manifestó su conformidad al sostener que "no pensaba que se iba a llegar a esto después de cuatro meses largos" de la muerte de su hija, al tiempo que valoró "el trabajo del fiscal que se ha portado excelentemente cada vez que lo llamé".

Asimismo indicó que "llegar a esta instancia y que le den prisión preventiva (a los imputados) es un alivio porque parecía que no iba a llegar nunca", al tiempo que apuntó contra los acusados al sostener que la muerte de Lorena no hubiese sucedido sin la influencia de la droga como "desencadenante".

"Los adolescentes son adolescentes con toda la rebeldía encima pero la mala junta hace un resultado como este que me tocó pasarlo a mí y no se lo deseo a nadie", dijo la mamá de Lore para luego contar que tras el lamentable episodio se enteró "de muchas cosas y decisiones que toman los chicos de la puerta de la casa para afuera, mientras vos te crees que no le va a pasar nada".

Mundo de las drogas

Al menos uno de los involucrados en el hecho es sindicado por la sociedad firmatense como un sujeto vinculado directamente al mundo de las drogas, lo que generó aún más indignación en la comunidad ante el conmocionante caso.

Al ser consultado su opinión sobre el delito atribuido a los imputados, Osuna si bien admitió que se ajusta a lo "legal" dijo que la pena prevista, que va de uno a cinco años, "lamentablemente es poco porque se perdió una vida humana". Y sostuvo que la calificación de homicidio "culposo es porque nadie la obligó a estar allí —en alusión al lugar donde murió—, pero alguien le brindó todo ese arsenal de droga y las posibilidades para que ella terminara como terminó".

No obstante mostró su satisfacción con lo resuelto al asegurar: "Estamos un poco más tranquilos" y con la vista puesta en que llegue el juicio oral para una sentencia.

Aunque en la habitación donde murió Lorena también había otra mujer y tres hombres sólo quedaron involucrados en el caso los dos sujetos imputados y encarcelados mientras que el resto no tendría, por lo surgido en el expediente, responsabilidad penal.

Los profesionales que acudieron al lugar intentaron, sin éxito, reanimar a la chica que falleció de un paro cardiorrespiratorio y luego fue trasladada por una ambulancia de un servicio de emergencias médicas hacia el Hospital San Martín local. Además de esta causa se sigue adelante con una investigación en la Justicia Federal que entiendo sobre delitos relaciones con drogas.