Presentarán un proyecto para declarar ciudad a Empalme

Tras participar del acto formal de asunción de la nueva comisión comunal de Empalme Villa Constitución que encabeza Raúl Ballejos, el flamante diputado provincial Juan Cruz Cándido tomó la palabra y anunció que ya se encuentra trabajando en el proyecto de ley para que la localidad sea declarada ciudad. El legislador convocó además a todas las instituciones y vecinos de esa localidad del departamento Constitución a discutir este proyecto, a involucrarse y a participar para la construcción de la iniciativa.

Durante el acto de asunción en el que acompañó a al presidente comunal Ballejos, que asumió ayer nuevamente la responsabilidad de administrar los recursos de los vecinos de Empalme, y luego de hacer un repaso de algunos de los hechos que marcaron las anteriores gestiones del jefe comunal, Cándido anunció que convocará "a los vecinos y a las diferentes instituciones para trabajar en el proyecto «Empalme Ciudad», para que podamos entre todos romper ese techo que muchas veces nos impide el progreso definitivo".

Cuerpo de ciudad

"Sabemos que Empalme tiene alma de pueblo pero cuerpo de ciudad y que por eso muchos de los recursos no alcanzan a cubrir las necesidades, que quizás falta una escuela o más obras para el desarrollo y que muchas veces esas cosas no se consideran si no son pedidas por una ciudad. Vamos a trabajarlo y discutirlo juntos, a entender entre todos si nos conviene o no, particularmente creemos que si y vamos a comprometernos para eso", enfatizó el diputado provincial del Frente Progresista.

Por otro lado, remarcó que contarán con mayoría legislativa, con el ex gobernador Miguel Lifschitz presidiendo la Cámara de Diputados y con el senador Germán Giacomino para ir a Santa Fe a defender los derechos de cada empalmense, para cuidar todo lo que se viene haciendo y para que nadie diga que no se puede hacer más, porque seguiremos haciendo mucho más por nuestro pueblo".

La nueva comisión que asumió este lunes está encabezada por Ballejos, a quien ecompañan Ariel Graziani como vicepresidente, Griselda Britos, Claudio Rapari, María Florencia Serli y Esteban Marrochi por el oficialismo, y Roberto Avila y Rut Domingo por la oposición.