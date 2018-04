Presentan amparo contra un "negocio inmobiliario"

Un grupo de afiliados al Partido Justicialista presentó ante la Justicia federal un recurso de amparo contra un proyecto oficial para el predio del Hogar Escuela y el Hospital Eva Perón, en Granadero Baigorria. Emilio Rodes, Evita Isabel Enrríquez y Claudio Canovale, patrocinados por los abogados Hugo Scarzi y José Blois, presentaron el jueves el recurso ante el Juzgado federal de Primera Instancia Nº1.

"Acá no habría obras. Es un negocio inmobiliario, y la provincia sería quien entregue los terrenos", disparó Rodes al explicar que el amparo es contra un proyecto del Ente de Coordinación Metropolitana Rosario (Ecom) denominado "Plan de rehabilitación y reconstrucción del predio Paganini". Señaló que "la provincia ha generado un organismo, el Ecom, con incumbencia en 26 localidades", cuyo proyecto para el predio baigorriense, opinó, "es una cosa que es nada más tumbar, y hay unos planos que ellos han proyectado de torres de viviendas, confiterías, etcétera".

El predio está delimitado por las calles San Martín (ex ruta 11), Sylvestre Begnis, Eva Perón y Calle 13 (adyacente a las vías del Ferrocarril), y comprende una superficie de unas 50 hectáreas.

Para los firmantes del amparo, el predio "es un patrimonio histórico que como tal ya tuvo varios embates en 1994, 1998 y 2015, y en todos los casos se presentó el mismo problema: chocaron contra la presentación de amparos". Recordaron que "en un caso fue por la Cámara de Diputados de la provincia que le rechazó la decisión del intendente de aquel momento Alfredo Secondo, y luego la Cámara rechazó otra intentona posterior". También remarcaron que el último intento de modificar el predio fue frenado por "un decreto que firma la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que designa al predio como un escalón más alto que «patrimonio histórico» ya que se declara a las cuestiones relacionadas con la Fundación Eva Perón como «Derecho humano al patromonio cultural»".

Si bien el proyecto contra el cual se presenta el amparo no se ha difundido oficialmente, aunque sí se conoce por trascendidos, Rodes señaló que "tenemos el anteproyecto que la arquitecta Levin está fantaseando". Consultado puntualmente por este diario, el dirigente aseguró que "el Ecom tiene un proyecto de demoler parte de las instalaciones del Hogar Escuela para hacer torres de edificios, confiterías, bares, y abrir calles con todo un trazado para circular, porque no podés entrar por el Hospital y salir por el contrafrente o por el Hogar Escuela. En el amparo pedimos puntualmente: no a la demolición, no a la remoción de tierras, atentos a todos estos antecedentes que existen".

Rodes también aclaró: "No vamos contra la Municipalidad, sólo que el Concejo acaba de aprobar en comisión un proyecto de ordenanza declarando de interés municipal al proyecto, que todavía no entró al recinto. Los concejales querían sacar una ordenanza de autorización de uso del suelo como si ellos fueran los dueños de la tierra, pero de ninguna manera: es de la provincia", planteó. Y apuntó que "el Ecom es un organismo descentralizado de la provincia, en consecuencia le estamos hablando al gobernador Miguel Lifschitz y la arquitecta Levin".