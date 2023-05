Preocupación por el "pésimo" servicio del transporte interurbano en el Cordón industrial

En esa encuesta difundida por el concejal de San Lorenzo, Martín Cerdera, el 96% denunció -al menos en una ocasión reciente- no haber podido tomar el colectivo porque estaba lleno o porque nunca llegó, mientas que un 85% aseguró que la falta de frecuencias lo llevó a tener que usar eventualmente un medio de transporte particular, y un 83,4% afirmó que el precio del servicio no se condice con la calidad que ofrece.