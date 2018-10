La reciente distribución de un cuestionario y material de estudio brindado a alumnos de un colegio confesional de San Justo despertó preocupación, tanto en el ámbito educativo como entre los padres y la comunidad en general por la reproducción de estereotipos y de estigmas en relación con la homosexualidad.

Los materiales, que comenzaron a circular en las redes sociales, contenían una serie de afirmaciones que debían contestarse con "verdadero" o "falso" y un material orientativo claramente direccionado a condicionar las respuestas. "Paremos la ideología del odio", expresó el subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual, Esteban Paulón, al conocer la situación.

Las autoridades del Colegio Urbano del Niño Jesús, institución que proporcionó los contenidos a los alumnos, admitieron haber repartido en clases estos materiales. Y aunque no formularon declaraciones públicas, emitieron un comunicado de prensa firmado por la apoderada legal de la institución, María Laura Fabbro, en el que lamentan y piden "disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos, lastimados y/o agraviados en su dignidad a partir de la viralización del material en las redes sociales y medios de comunicación".

"Educación para el Amor"

Asimismo, expresaron que los apuntes fueron entregados en la cátedra EPA (Educación para al Amor) por "la profesora Alejandra Verzzali, quien expresó que el mismo fue dado como propuesta para trabajar los mitos y prejuicios sobre la homosexualidad; que dicho material fue entregado con la intención de que esas ideas controvertidas generaran un posterior debate, aclararon que aún no había sido abordado en clases, y que el cuestionario verdadero o falso, "era parte del material para debatir y no una evaluación de saberes".

Al mismo tiempo, describieron que "como institución católica aspiramos a educar en el amor como valor supremo, así como en el respeto, la tolerancia, el diálogo, la integración, propias del espíritu cristiano en coherencia con su ideario" y se solidarizaron "con las profesoras Verzzali y Rosanna Enría y sus familias por las publicaciones en detrimento a su persona".

Sobre estos puntos, Paulón reflexionó que "la educación sexual integral (ESI) no se llama educación para el amor ni nada parecido, es así porque hay una ley nacional que es de cumplimiento obligatorio en todas las instituciones, incluidas las confesionales".

Asimismo sobre el mismo tema manifestó el funcionario Paulón que "para empezar, la escuela tiene que brindar los contenidos de acuerdo a la currícula, que se acordó en el Consejo Federal de Educación, que incluye el respeto a la diversidad".

De cumplimiento obligatorio

El funcionario de Políticas de Diversidad Sexual cuestionó "la utilización de un recurso como éste, que es estigmatizante y discriminatorio, para generar debate. O sea, no hay debate en la Argentina en relación a la diversidad sexual. Hay leyes que son de cumplimiento obligatorio. La ley de salud mental establece que la homosexualidad y la transexualidad no son enfermedades mentales, por lo tanto no están sujetas ni a modificación, ni a prevención, ni a cambios, que es lo que claramente dicen estos apuntes que distribuyeron".

Asimismo acotó que "la ley de matrimonio igualitario dicta que todas las formas de afectividad y de familia tienen el mismo valor simbólico y legal en nuestro país. La ley de identidad de género reconoce la identidad del colectivo trans. Es también algo que desmienten estos formularios. Lo que tiene que hacer la escuela es educar de acuerdo a las leyes vigentes en la Argentina".

A disposición para un jornada

"Estamos a disposición de la escuela, lo vamos a hacer saber a través del Ministerio de Educación, para poder participar en una jornada allí sobre diversidad sexual con todo el alumnado y el área específica del gobierno que lleve estos temas", destacó el funcionario.

Al ser consultado por la situación de establecimientos escolares que no cumplen con la ley de educación sexual integral vigente, Paulón respondió que "es materia del Ministerio de Educación. Cuando tomamos conocimiento de esto lo pasamos a esa rama del Estado y allí la supervisión de educación privada seguramente está accionando".

Y acotó: "Nos vamos a comunicar para ver en qué estado se encuentra ese trámite. Por nuestra parte hacemos lo mismo que en muchas otras escuelas que es ofrecer un taller o jornada sobre diversidad sexual en el marco de la ESI".