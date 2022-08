Prefectura y la AIC buscan al roldanense cuyo teléfono se apagó en Balcarce y el río

Parte de esas tareas fueron solicitadas a la Prefectura Rosario, que recorrió la zona donde se perdió la señal del celular de Gustavo sin encontrar rastros, por lo que se pidió que amplíe la búsqueda en un área mayor del río. También se analizan cámaras de seguridad del parque y sus inmediaciones.

El martes, Gustavo se fue a ensayar con su grupo musical y a la medianoche se retiró diciendo que “tenía cosas que pensar”. Al no llegar como todas las noches a la casa de sus padres, ubicada en el barrio Tierra de Sueños de Roldán, su madre intentó ubicarlo por teléfono.

Alicia, la mamá, contó a La Capital que Gustavo no respondió sus llamadas y mensajes. Finalmente, el celular se apagó en esa zona del río, distante 15 cuadras de donde estuvo tocando con sus amigos. Su padre fue hasta el lugar y lo buscó durante un par de horas. Los amigos también están colaborando en su búsqueda.

“Horas antes, se encontraba enojado, despectivo, me bloqueó del WhatsApp y apagó el GPS del teléfono al darse cuenta de que lo estaba rastreando desde mi computadora. Ese martes por la tarde, Gustavo se enteró de que lo habían despedido de su trabajo, “algo que no debería ser tan grave, pero hay personas que no tienen la capacidad de resolver sus problemas; me da mala espina porque estuvo muy cerca del río”, agregó su madre.

Vestía una remera negra, buzo gris, pantalón de jean gris oscuro, las medias de las tortugas ninjas, gorra negra y zapatillas color rojo-bordó. Mide 1,80 metro y pesa entre 70 y 80 kilos. Por cualquier información, comunicarse al número 3416740909.