Predicciones: un 2022 con mejoras en la seguridad y marcado crecimiento regional

- Argentina está pasando por un período muy particular llamado “Sade Sati” que son los siete años y medios más complicados de Saturno. Saturno es el planeta del karma; o sea, de aquello que nosotros mismos hemos generado y estamos generando con nuestras propias acciones. En este 2022 y, haciendo astrología preventiva, entiendo que es muy importante que trabajemos de forma individual para la paz social. Desde el mapa natal argentino pueden observarse grandes tendencias a movimientos sociales, quejas y manifestaciones varias, que en muchos casos, pueden desbordarse si no actuamos con responsabilidad. Políticamente será un año complicado para el gobierno ya que internamente evidenciará rupturas y profundas divisiones. En realidad, desde la visión astrológica, el ejecutivo nacional tiene a su peor enemigo viviendo en su propia casa. Por otro lado, el presidente ha entrado en período astral un tanto negativo desde el 14 de octubre de 2021 y que se verá intensificado a partir de agosto de 2022, tocando su pico en enero 2023. En principio sería ideal que cuide su salud y políticamente, que duerma con un ojo abierto. Un dato de importancia que estimo que puede ser de interés también es sobre nuestra moneda. En los próximos dos años y medio, se dirimirá si el peso sigue existiendo o si será cambiado por otro.

- ¿Y para Rosario y la zona, que se viene?

- Según mi lectura astrológica las elecciones pasadas han sido muy positivas y, sin esperar que todo cambie de un día para el otro, podemos esperar buenos proyectos en este 2022. Serán presentados innovadores proyectos para la ciudad de Rosario y uno de los puntos central será la seguridad que, lentamente, irá mostrando mejoría en los siguientes años. No será de la noche a la mañana que nada se solucione, pero vamos en buen camino, sin duda. Los ediles de Rosario tendrán la oportunidad de ser un faro para muchas otras ciudades que se verán inspiradas por su accionar. Rosario, así como Funes y Roldán, son ciudades hermosas y con gente con muchas ganas de hacer las cosas bien; incluso muchos de ellos están ahora ocupando lugares en el Concejo y estoy seguro que sabrán honrar esa responsabilidad. Los astros muestran que la zona tendrá un crecimiento, sobre todo a partir la segunda mitad del año.

- En materia de salud, que ha sido el foco de nuestra atención en estos últimos años, ¿qué nos podrías adelantar?

- Júpiter tiene por delante un conjunto de constelaciones muy positivas para que en estos próximos dos años y medio se realicen enormes avances en materia de salud. Incluso seremos testigos de grandes noticias y descubrimientos durante este período jupiteriano. En cuanto al Covid, Saturno, quien desde la Astrología de India es uno de los grandes significadores de esta pandemia, dejará lentamente durante este 2022 la mansión astral desde la cual generó esta influencia mundial.

- ¿Cuál crees será la gran enseñanza de este nuevo año?

- La empatía vincular y social entiendo yo que será una de las grandes lecciones que tendremos que aprender. La configuración astral está, de alguna manera, internacionalizando. Ya no es tan importante leer los impactos por zonas, sino que las influencias se están volviendo más mundiales. Los próximos cinco años serán vitales para saber si el ser humano seguirá habitando la tierra o saldrá catapultado de ella. No habrá luna ni venus que nos asile. Tenemos que empezar a entender que estamos parados sobre un ser vivo y que merece todos nuestros respeto y agradecimiento. La tierra está sufriendo una indigestión humana, tiene gastritis de nosotros, y por eso los retortijones que estamos viendo en cuanto a los cambios climáticos.

image - 2021-12-31T154048.091.jpg Deepak presentó su libro de Horóscopo Hindú al embajador de India en Argentina, Dinesh Bhasti.

- Sobre estos cambios climáticos, ¿qué pasará a nivel mundial?

- Mundialmente, este año seguirán produciéndose evidentes muestras de este malestar y se presentarán en formas de terremotos (en especial en la zona centroamericana, USA, en las cercanías de Polonia y Japón). Más cercano, nuestro país hermano, Chile, entra en un período astral para los próximos años en el que los movimientos telúricos estarán entre sus influencias más palpables por lo cual el año 2022 es un ciclo en el que sería conveniente trabajar anticipadamente. Rahu, uno de los demonios astrales de India, estará habitando en un signo de fuego, por lo cual, los incendios estarán a la hora del día si no se toman medidas preventivas en las zonas que ya vienen golpeadas por el fuego. Por otro lado, el elemento agua prenderá las alarmas en Estados Unidos y países asiáticos en particular.

- Mencionás que la tierra está teniendo una indigestión por conductas humanas. ¿Crees que estamos a tiempo de revertir este proceso que nos comentas?

- Sí, ¡claro! Si no tuviera fe en el ser humano no me dedicaría a esta astrología que es netamente karmatica; o sea, que tiene que ver con las reacciones propias de nuestras acciones. Acciones positivas traerán, siempre, resultados positivos. Creo, firmemente que si todos y cada uno de nosotros nos hacemos cargo de la parte que nos toca, podemos generar gigantescos cambios para bien. Un ejemplo sencillo; como ciudadano tengo todo el derecho de pedirle al gobierno que recolecte en tiempo y forma los residuos y que la vía publica esté limpia; ahora bien, el que no tiene que tirar el papelito en la calle, en primera medida, soy yo. Si cada uno de nosotros no hacemos cargo de nuestros propios papelitos, el gobierno podrá destinar menos presupuesto a la limpieza y ocuparse de otras cosas que también son de gran importancia. El “hacernos cargo” tiene que ver en este particular período astral, con cuidar la naturaleza también. ¿Acaso alguien piensa que las islas así como cientos de hectáreas en Córdoba o el sur se han incendiado y se incendian “por casualidad? Es increíble pensar que la ley de humedales lleve diez años sin ser tratada y que haya perdido estado parlamentario el 21 de diciembre y que solo unos pocos tomen conciencia del daño que le están haciendo al lugar donde vivimos. La ley de humedales nos toca a todos y, cada uno de nosotros, debemos alzar la voz para que de una buena vez por todas, nuestra salud y la de la Tierra sean protegidas. No es algo “de las islas” que solo debe preocuparnos cuando el humo “nos molesta”. Leer, interiorizarse y accionar es parte de nuestra obligación moral y ciudadano para con el lugar que nos da cobijo.

- ¿Algún ritual que nos puedas enseñar para este año nuevo?

- Hay varios rituales que se pueden hacer, pero les compartiré algunos muy sencillos pero no por eso menos efectivos: La primera copa de sidra o champagne que se abra luego de la medianoche, debe ser lanzada a la tierra como agradecimiento a la Pachamama o Madre Tierra por todo lo que nos brinda. En los primeros minutos del 2022, salir del hogar con el pie derecho, dar algunos pasos y volver a entrar con el pie derecho. Escribir tres agradecimientos y los pedidos para 2022 y quemarlos en la llama de una vela blanca, luego enterrar las cenizas cerca de un árbol o debajo de una planta.