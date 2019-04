Juan Carlos Belletti es precandidato a concejal de Casilda y su campaña de cara a las elecciones primarias del 28 de abril trascendió los límites de su ciudad, al ofrecer como premio dinero en efectivo para quienes lo voten.

El político, que encabeza la lista "Unidad, Vida y Valores" hizo pública su insólita propuesta a través de su cuenta en Facebook y como no podía ser de otra manera generó la polémica. Así y todo, no cree que esa idea sea demagógica o que implique banalizar la política, pero debido al impacto negativo que cosechó no descartó "donar esa suma de dinero a alguna entidad benéfica.

¿Demagogia? El tema se disparó a partir del posteo que el propio Belletti hizo en su perfil de la red social. El leyenda que acuñó decía "Esta vez no haremos compaña en los medios. Ese dinero te lo daremos a vos. Necesitamos 600 votos o más para no perder el partido. Si superamos los mil votos, sortearemos dos bauchers de cinco mil pesos cada uno".

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Belletti intentó explicar los motivos que lo llevaron a formular semejante propuesta y las objeciones que desde el punto de vista moral conlleva esa iniciativa.

"Esto surgió a partir del umbral de votos que debemos obtener en las Paso. Primero y principal, aclaro que ese dinero sale de mi bolsillo. No tengo sponsors, ni dinero de la campaña anterior. Necesitamos alcanzar el 1,5 por ciento de los votos porque sino perdemos el partido. Este espacio lo fundé yo mismo con mi trabajo y con mi dinero también", sostuvo Belletti.

Embed Insólito: un precandidato a concejal en Casila ofrece sortear 10 mil pesos entre quienes lo voten https://t.co/MvEGPZ1phx — Guillermo Zysman (@guillermozysman) 5 de abril de 2019

"Se me ocurrió esta idea como pensando: 'chicos, si me votan los invito a comer un asado'. Después dije que en lugar de comer un asado, mejor esa plata se la regalo a la gente. A mí tampoco me alcanza la plata para hacer una campaña tremenda en los medios de comunicación que muchas veces no es efectiva. No puedo pelear contra las estructuras de los partidos mayoritarios, es como pelear contra los molinos de vientos", dijo Belletti como si fuera el Don Quijote de la Mancha de la política.

El postulante de Casilda dijo que quienes lo critican "son justamente los de los grandes partidos", y agregó: "La gente en general se prendió a esta idea, y la necesidad tiene cara de hereje".

Así, Belletti describió cómo sería el procedimiento del sorteo, pero a la vez admitió que "no lo tenía todavía muy definido" y que la convocatoria era más amplia. Los interesados en participar deberían enviar un mensaje de WhatsApp al celular del candidato aportando nombre y apellido. "Si bien deben votar en Casilda, también pueden llamar de Rosario o de dónde sea. Si supero el umbral de votos, de alguna manera voy a sortear dos vouchers de cinco mil pesos. Será un regalo para la gente y repito: todo saldrá de mi bolsillo".

aaaaconcejal.jpg El político casildense lanzó una polémica iniciativa.

El postulante no cree que su propuesta implique banalizar la política o utilizar mecanismos cuestionados desde el punto de vista moral. "Yo camino la calle, hago campaña visitando a los vecinos. Muchos me expresan su apoyo, su adhesión. Y cuando me voy, vienen los partidos tradicionales con un presupuesto tremendo y ¿sabés lo que hacen? Regalan de todo, dinero, chapas, cualquier cosa. La dádiva empezó hace muchos años y los partidos tradicionales la hacen solapadamente. Yo no regalo plata de terceros, ni pública. El dinero sale de mi bolsillo".

"El destino de esa plata es la gente. Y ahora, tal vez en lugar de sortearla termine donándola. Puedo aceptar que tal vez me equivoqué al sortearla entre la gente y en lugar de eso donarla a una institución benéfica", concluyó.