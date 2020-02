“¿Qué hace la política?, ¿qué hacen los fiscales?, ¿por qué no hay culpables?”, reclamaron sobrevivientes y familiares de las víctimas del siniestro vial que se registró en el kilómetro 779 de la ruta 33, entre Pérez y Zavalla. Lo hicieron en el mismo lugar donde tres años atrás chocaron de frente dos colectivos de la empresa Monticas y murieron 13 muertos y decenas de heridos.

El acto rindió homenaje y reclamó Justicia para las víctimas de la tragedia, ya que aún no se esclarecieron las causas del siniestro vial ocurrido el 24 de febrero de 2017. “Cada vez que suena la sirena a todos se nos estruja el corazón, hoy ya sabemos que no es un incendio, que es un siniestro, acompañamos en el dolor a los familiares porque todos los años recrudece esto”, exclamó Adriana Liborio de la organización Prohibido Olvidar.

“Desde esta ONG en la que estamos quienes perdimos a nuestros hijos, sobrinos, nos preguntamos, qué hace la política, que hacen los fiscales con estas causas, nos remitimos específicamente a que se siga investigando, a que los culpables queden presos”, pidió.

"Hacemos un llamado al Colegio de Abogados a que tomen cartas en el asunto y le pongan sanciones a los caranchos que aparecen en estos siniestros viales"

“Por favor asuman responsabilidades, porque perdimos a nuestros familiares y nos preguntamos qué hace la política, qué hace el gobernador de Santa Fe, la segunda provincia en siniestros viales después de Buenos Aires, qué hace usted Omar Perotti, no se lave las manos, dirá que fue la gestión anterior, pero ahora está usted y tiene que seguir, pedimos Justicia”, siguió.

Otra de las integrantes de Prohibido Olvidar dijo que la búsqueda de justicia no es tarea de los familiares. “Tendríamos que estar en nuestras casas, haciendo el duelo, no acá en la ruta pidiendo Justicia. Los encargados de llegar a la justicia, son los fiscales y jueces, y también hacemos un llamado al Colegio de Abogados por los llamados caranchos que hay en estos siniestros viales, que tomen cartas en el asunto y le pongan sanciones a los caranchos”, agregó.

A su pedido se sumó el desgarrador testimonio de Andrea Giovanetona, de 51 años, una de las sobrevivientes de la tragedia. “Yo lo puedo contar, a pesar que estaba muy adelante sentada, la puedo contar. Pero el sufrimiento y la impotencia es la misma, además de la angustia por María Belén que sigue en estado vegetativo”, contó.

“Nos preguntamos por los políticos que no hacen nada, por los imputados que siguen imputados pero no son declarados culpables, todos pertenecen a la empresa Monticas, no hay avances a pesar de que pasaron tres años, eso nos pone mal porque sabemos que los que fallecieron no están descansando en paz, es una injusticia lo que está pasando”, lamentó.

En declaraciones a La Ocho, Andrea recordó el instante del choque. “Siempre me siento adelante de todo, ese día cosa del destino me senté en la tercera fila, escuché que el chofer gritaba ‘nos vamos, agarremos’, el mismo golpe me tumbó para la otra hilera, cuando me levanto, cuando me sacan ya no había nada adelante, cuando ví el colectivo me di cuenta de la magnitud del accidente”, señaló.

“Tuve muchos cortes en la cabeza, en las piernas, estuve internada en el heca, recuerdo una chica en el pasillo me pedía ayuda, pero estaba muy mal perdía sangre por la boca", aseguró la joven, y concluyó: "La vida es muy distinta, yo era una mujer muy activa, trabajaba en cuatro casas, cuidaba enfermos, pero ya no puedo hacerlo, perdí todos los trabajos, me quedó medio cuerpo con debilidad, me duelen mucho las piernas, no puedo trabajar, estoy sola y me tengo que mantener”.

Tragedia Monticas03.jpg Foto: Sebastián S. Meccia / La Capital

Tragedia Monticas04.jpg Foto: Sebastián S. Meccia / La Capital