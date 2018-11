Por la inundación, hay un centenar de evacuados en Coronda

Coronda fue una de las ciudades más afectadas por el temporal que azotó a la provincia. Un centenar de personas permanecen tuvieron que ser evacuadas debido al peligro de anegamiento de sus viviendas. Fueron alojadas en las instalciones del Club de Leones.



El intendente de la ciudad, Marcelo Calvet, que afectó a todo el personal municipal a las tareas de contención de las aguas, calificó la situación como "catastrófica", y detalló: "Tenemos 108 evacuados, si persisten las malas condiciones climáticas seguramente vamos a tener más", aseguró el intendente corondino.



"Se mantiene el monitoreo en las zonas conflictivas que tuvimos en las últimas horas", señaló Calvet, y agregó: "El domingo por la tarde estuvo toda la ciudad anegada. Luego de haber mermado el agua se pudo frenar una parte. La mayoría de los evacuados pertenecen a barrios alejados de la periferia y del lado sur y norte de Coronda".



No se descarta que, si las condiciones meteorológicas no mejoran, el número de evacuados aumentará, ya que hay secotores del municipio que se han visto seriamente afectados por elt temporal. Desde la intendencia estimaron que demandaría unas 72 normalizar la situación en la ciudad.



Protección Civil envió ayuda para asistir a los evacuados:colchones, frazadas y alimentos secos. "Por el momento estamos bien en ese contexto luego si los días se extienden, seguramente estaremos haciendo algún tipo de pedido extraordinario", señaló Calvet, quien reclamó las obras de desagüe que necesita la ciudad para no inundarse.



