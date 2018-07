Ponen una enseña británica de Malvinas en acto del 9 de Julio

En la ciudad de Ceres, en el departamento San Cristóbal, una bandera trajo polémica entre vecinos y el municipio. El pasado lunes para el acto del 9 de julio en la plazoleta de las Américas se colocaron una serie de banderas, pero una llamó la atención: la Británica de Malvinas.

Como en ese espacio público siempre flamearon las banderas de los países de América, el municipio decidió poner nuevas insignias tras la remodelación del sitio. En el acto se izó la enseña nacional y estaban las otras del continente. "Ese mismo día había llegado las banderas nuevas que le habíamos encargado a una imprenta, ya estaban puestas cuando empezó la ceremonia. La empresa se disculpó con nosotros. Supongo que googlearon «países de América» y les salió Malvinas como un Estado independiente de la Argentina, por eso la imprimieron", señaló Juan Mansilla, quien es presidente del Concejo y asumió el cargo interino de intendente en reemplazo del titular por 30 días —ante la licencia por problemas de salud que tomó el intendente Camilo Busquets—.

El día del acto, rápidamente los vecinos manifestaron su repudio y enojo con lo ocurrido e hicieron circular la imagen por las redes sociales. Por su parte desde el municipio salieron a reconocer el error e hicieron público, a través de un comunicado su pedido de perdón. Más tarde, una responsable de área de protocolo del municipio —quienes fueron indicados como los "responsables del error"—,también hizo lo propio en las redes sociales, según publica Ceres Diario.

Según fuentes cercanas al municipio, tras haber reinaugurado la plazoleta "se dispuso la compra de 24 banderas que se colocarían en el lugar. Se hizo la compra, el paquete llegó y se dispuso la colocación de las banderas, sin haber revisado la totalidad de ellas. Quien la coloco y con total desconocimiento, lo hizo cumpliendo su trabajo y sin buscar herir o provocar enojo de los vecinos".

Pedido de disculpas

Yanina López, una de las integrantes del equipo se hizo cargo de lo sucedido y pidió disculpas por el error. "No soy de escribir públicamente, pero debido a lo sucedido en el acto del 9 de Julio, en donde yo era —como encargada de Protocolo y Responsable— quien debía haber controlado las banderas que fueron colgadas ese día, asumo la responsabilidad total. Hoy está en juego mi trabajo y el sustento de mis hijas, el error y la desconcentración ocurrió en el apresuramiento del trabajo y en no advertir la presencia de esa bandera, dentro de las 24 que había que colocar. Me equivoqué y lo reconozco como también me haré cargo de las consecuencias. Pero no hagan una masacre de mis compañeros ni del municipio, por un error".

Apenas se advirtió de la situación el intendente a cargo del municipio ordenó el retiro inmediato de la misma y comunicó de la situación a la oficina correspondiente para evaluar sanciones. Por otra parte, manifestó el intendente: "No puedo controlar todo, pero eso no significa que vayamos a tomar una medida drástica con la empleada, como muchos reclaman. Dejar sin trabajo a una mujer por una situación en la que ella también pide disculpas por el error me parece una exageración".

En un comunicado el municipio expresó que fue "un error de protocolo y ceremonial que nos duele a todos. Queremos decir perdón, siempre en el hecho de hacer, está la posibilidad de equivocarse".