Polémica por las vacunas en Timbúes

"El pasado 7 de febrero llegaron 100 vacunas al Samco de Timbúes y a las 48 horas renunció la secretaria de Salud (Silvia Yus), que llevaba cinco años en el cargo. Ese mismo día despidieron a la encargada del vacunatorio. Eso motivó a que se comentara en el pueblo que estaban manipulando la vacuna para beneficio de algunos amigos del poder y gente que no es personal de salud", relató a La Capital el concejal Antonio Fiorenza, representante de la minoría comunal.

"Se dijo que la secretaria de Salud, (que es instrumentadora quirúrgica), renunció por desgaste físico. Intenté hablar con ella y no me pude comunicar. En su lugar asumió la secretaria de Cultura (Samanta Sánchez), que es docente, y su nombramiento no fue bien recibido por la comunidad que estaba conforme con la labor de la ex secretaria", advirtió el referente del Frente Progresista.

"Ese mismo día, la nueva secretaria despidió a la responsable de la vacunación, que era una enfermera monotributista contratada por la comuna. La mujer me dijo que su despido fue sin causa ya que la nueva secretaria la acusó de dejar el vacunatorio abierto para ir al baño y que se enojó porque no permitió que le sacaran fotos al frízer con las vacunas", explicó Fiorenza.

Por último, recalcó que los comentarios que hay en este pueblo de seis mil habitantes apuntan a que con las vacunas Covid "se vacunó la vicepresidenta comunal y la mujer del presidente comunal, que es secretaria de Trabajo y Empleo".

Por su parte, el presidente comunal, Amaro González, realizó una conferencia este jueves por la tarde donde hizo su descargo. Dijo a los medios que dispuso que sea publicado en el hospital el listado completo de los vacunados. Además, aprovechó para presentar a Samanta Sánchez, la nueva secretaria de Salud.

“Hemos vacunado a 100 personas con total honestidad, tanto a personas con las que tenemos una excelente relación diaria como también a adversarios políticos como el ex presidente comunal (que es médico), a quien llamé personalmente para que se vacune", apuntó González y confirmó que también se inoculó a personal sanitario de localidades vecinas.

"Convocamos a los titulares de farmacias y laboratorios bioquímicos, al personal de los dos geriátricos y hoy se la aplicamos a los abuelos”. Para estos últimos recibimos otras 30 dosi"s, detalló González y agregó que este viernes estarían llegando las segundas dosis.

“Yo quisiera vacunarme porque tengo todas las condiciones para pasarla mal si tuviera Covid19; soy hipertenso, tengo sobrepeso y tengo diabetes, pero no me vacuné. Voy a vacunarme cuando me toque”, enfatizó el presidente comunal.

En cuanto al cambio de la secretaria de Salud dijo que se debió al cansancio por el año duro que debió transitar todo el personal de salud y que Yus estará ocupando próximamente otro lugar en el gabinete. También expresó que fue él quien desplazó a la enfermera "porque no servía a los fines que teníamos como objetivo”.