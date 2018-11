Polémica por intentar vetar el nombre Abuelas de Plaza Mayo a un predio

Una fuerte polémica se desató en la ciudad de San Genaro al difundirse la intención del intendente de vetar una norma aprobada en el Concejo para denominar a la plazoleta de un barrio con el nombre Abuelas de Plaza de Mayo. En un comunicado esta organización apuntó contra el intendente, Gastón Marconcini, por oponerse a la iniciativa —impulsada por el bloque del PJ— y este a su vez argumentó que "un grupo de vecinos se mostró en desacuerdo y prefieren denominar a su plaza con el nombre de un médico rural".

Desde el sitio oficial y a través de las redes sociales la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo caracterizó de "insólita" la decisión de desconocer lo aprobado por el Concejo. Además, aseguraron que les resulta "ofensiva" la medida y le pidieron que revea la situación.

Consultado por LaCapital, Marconcini sostuvo que "hay una intencionalidad política detrás, sino no entiendo cómo llegamos a esta situación de discusión innecesaria. A partir de la designación a dos plazoletas recibí quejas de vecinos porque no están en un todo de acuerdo con el nombre que se asignó. Fundamentan que tienen un cierto grado de pertenencia con los espacios verdes y no fueron consultados. Fui al barrio, los escuché y me dijeron que querían nombrar a una de las plazoletas en honor al médico, Javier José Ballester, quien cumplió una función social muy importante. Fue el último médico de campo que existió en San Genaro y que se daba a sus pacientes en forma desinteresada".

Y agregó: "No tengo nada personal o político con Abuelas de Plaza de Mayo ni con Madres. El tema es la decisión del vecino. Si ellos lo aceptan no tengo ningún problema, el tema es escuchar su voz, que es lo que más debería interesarle a los dirigentes políticos. En la situación en la que está el país hacer un conflicto por esto no vale la pena".

Además Marconcini aseguró que seguirá con su decisión sólo si recibe de los vecinos una nota formal que exprese la oposición al nombre impuesto por ordenanza.

Para el nieto recuperado, Mario Navarro, quien vive en Las Rosas, "hay mucha desinformación en la gente sobre la historia, el funcionamiento, los fines y logros de Abuelas. Quiénes se oponen, cuántos son, cómo mide el nivel de oposición y qué piensa la mayoría. No dudo que el médico merezca esa distinción, pero sería interesante que se tome la decisión tras tener la posibilidad de informarle a la gente qué es Abuelas de Plaza de Mayo, lo que logró para la Argentina, cuál es el legado que dejará y qué reconocimiento internacional tiene".

Luis Emilio Blanco