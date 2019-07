Una fuerte polémica se desató en Empalme Villa Constitución luego de que una funcionaria de la comuna quedara desvinculada tras presentarse como candidata por la oposición en las elecciones.

Se trata de la directora de Inspección General, Andrea Bejaran Oberti, quien había participado en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) por el justicialismo, y no descarta que su desvinculación sea una persecución política por parte del presidente comunal reelecto (el radical), Raúl Ballejos.

Sin embargo, el funcionario señaló a través de la página web oficial de la comuna que “la autoridad política puede prescindir de un funcionario”, que “Bejaran no era personal de planta permanente”, y que “siempre se le dejó claro que no habría ingresos. ¿Acaso el presidente comunal no tiene derecho a decidir con qué personas integrar su equipo de gestión?”, se preguntó.

Bejaran perdió las Paso a manos del histórico justicialista Roberto “Sapo” Avila. Tras las primarias, la mujer se encolumnó con Avila para enfrentar a Ballejos, quien finalmente fue reelecto en el cargo, representando al Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) de extracción radical.

Bejaran Oberti se mostró sorprendida por la actitud de la comisión comunal de dejarla sin empleo después de 9 años de trabajar en la comuna durante los gobiernos de Ballejos, precisamente la misma persona que fue reelecta.

“Nunca me imaginé que me iba a pasar esto y me cayó como un balde de agua fría cuando el viernes pasado fui a cobrar mi semana y me dicen que no me necesitaban más. En la campaña no hubo nada raro ni tampoco estaba caliente el clima preelectoral por eso no entiendo que pasó”, dijo visiblemente sorprendida la mujer de 39 años que además es madre soltera de una adolescente.

Ella es la única sostén de su familia, es decir de ella y su hija. Ganaba apenas 12 mil pesos mensuales y lo peor del caso es que estaba en negro. Aunque parezca mentira una empleada comunal estuvo desde hace 9 años en negro y cobrando como el personal eventual de cualquier comuna de la provincia que cobra sus jornales al finalizar la semana laboral, es decir los días viernes.

“Mucha explicación no le encuentro, salvo la intencionalidad política. Porque yo era una laburante que apenas cobraba 12 mil pesos, en negro y por un trabajo de mucha responsabilidad como lo es la inspección general de la comuna de Empalme Villa Constitución”, dijo Bejaran, al tiempo que ratificó que “en la campaña electoral nada hacía presagiar que pudiera ocurrir lo que finalmente pasó”, con su cargo.

“No es agente de planta”

Por su parte, la comuna de Empalme, localidad de alrededor de 7 mil habitantes ubicada a 55 kilómetros de Rosario, emitió un comunicado oficial en su página oficial de Facebook en la que sostiene que “Bejaran no es agente de la planta permanente de la comuna. Bejaran comenzó a desarrollar tareas en distintos espacios de la gestión administrativa por una decisión política del presidente comunal, que la convocó para la realización de actividades puntuales, dejándole en claro que esta administración comunal no realizaría ingresos a planta permanente sin la realización de concursos y que la realización de sus tareas culminaría cuando así lo considere el gobierno comunal, como en el caso de cualquiera de las personas que son convocadas por el Presidente Comunal a integrarse al equipo de gestión”.

Agrega la misiva que “en ningún momento esta administración tuvo conductas que hayan pretendido restringir o condicionar la participación política Bejaran, donde llegó a ausentarse de las tareas que tenía asignadas para realizar actividades propias de su campaña electoral en horario laboral”.

Además, sostiene el documento que “se le permitió abandonar sus tareas en distintas ocasiones: para vivir un tiempo fuera de nuestro pueblo y para procurar ingresar en la comuna de una localidad vecina. ¿En qué empresa o comercio le hubieran dado a alguien la posibilidad de irse y volver tantas veces? Se le dio la posibilidad de ingresar a la planta permanente mediante concurso. En esta instancia, que tuvo un jurado integrado por jefes de sección y representantes sindicales y no recibió ninguna objeción formal, Bejaran obtuvo el orden de mérito Nº 50 de un total de 112 concursantes, respondiendo correctamente solo 1 de las 10 preguntas que contenía el examen”.

La comisión comunal liderada por el radical Raúl Ballejos sostiene que “la comuna está poniendo en marcha una serie de cambios y reestructuraciones a fines de mejorar la gestión y racionalizar costos (vale recordar que cuando comenzamos esta gestión la Comuna contaba con 80 agentes en planta permanente y hoy contamos con 54). En este marco, se decidió dar por finalizadas las tareas de Bejaran. Cabe destacar que, en el marco de estas reestructuraciones, no se designará reemplazante”.