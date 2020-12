Piden que Herme Juárez retome la conducción de los trabajadores portuarios

Rabadé dijo que el sector de Juárez no formó parte de una convocatoria a través de las redes sociales de la agrupación Celeste y Blanca, opositora al ex titular de la cooperativa, para realizar una manifestación en rechazo a la continuidad de la intervención. "No compartimos esa metodología. Nos llamó la atención, porque a raíz de la unidad alcanzada semanas atrás en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) estábamos en conversaciones con los representantes de la oposición para tratar de alcanzar un acuerdo similar en la cooperativa. Pero el diálogo se interrumpió de golpe y avanzaron con esto", expresó.