Piden que el Senado promulgue las reformas a la ley de agroquímicos

"Es un avance pero la salud no puede esperar" remarca un escrito presentado por la multisectorial Paren de Fumigarnos, para reclamar al Ejecutivo provincial y a los senadores que aborden el proyecto de modificación a la ley de agroquímicos 11.273, que regula el uso y comercialización de químicos agrarios en el territorio provincial. Desde la organización reclamaron un gesto de "madurez y humanidad" por parte de los senadores santafesinos para que promulguen la ley y al gobernador de la provincia que envíe la normativa a sesión extraordinaria para que se convierta en ley inmediatamente.

La iniciativa, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pertenece a los diputados Santiago Mascheroni (UCR) y Gabriel Real (PDP-FPCyS), es considerada de equilibrio frente a los otros dos que también se debatían. Uno, el más permisivo y de mayor aceptación de parte del sector agropecuario, era el presentado por la socialista y productora agropecuaria, Inés Bertero y el restante por Carlos Del Frade (FSyP), era el más restrictivo ya que establecía la prohibición total de las aspersiones aéreas y el que más adhesiones cosechó de parte de las víctimas de los pueblos fumigados y organizaciones ambientalistas.

El proyecto de Macheroni fue tratado sobre tablas y aprobado por 32 votos afirmativos contra 8 negativos y una abstención y tomó por sorpresa a los representantes del sector productivo y, aunque no conforma en su totalidad, recibió la aceptación por parte de quienes reclaman que se aleje la aplicación de venenos de las áreas pobladas y fuentes de agua. A grandes rasgos, el mismo establece una distancia mínima de mil metros para las aplicaciones terrestres y cinco mil para las aéreas, pero para que esto se concrete debe completar el camino de convertirse en ley con el tratamiento y la aprobación en la Cámara de Senadores.

Por esa razón, la multisectorial salió ahora a exigir a las autoridades legislativas y al mismo Ejecutivo provincial que se aborde la problemática con la seriedad que el tema merece frente a las innumerables afecciones que denuncian a diario los habitantes de las poblaciones rurales. "Los pueblos fumigados hace décadas que venimos luchando de diversas formas por leyes que protejan nuestra salud, de las fumigaciones y de los diversos tipos de agresiones por parte de este modelo de producción agrícola químico dependiente", denuncia el comunicado y advierte que "en Santa Fe sufrimos numerosos reveses a través de los años. Mientras tanto enfermamos y morimos prematuramente, con índices que duplican o triplican las medias nacionales. Perdemos calidad de vida, las niñas y los niños padecen enfermedades impensadas en otro tiempo, se multiplican los abortos espontáneos, los nacimientos prematuros y malformaciones, entre otras dolencias".

Las organizaciones también mencionaron otros impactos del modelo agroindustrial basado en transgénicos y agrotóxicos "como las inundaciones, la expulsión de trabajadores del campo, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de la tierra, el aire y el agua".

"Necesitamos cambiar este modelo cuanto antes, pero en el mientras tanto y en defensa propia, planteamos leyes que protejan a los afectados. Como nuestro intento de modificar la ley Nº 11273/95. Creemos que la lucha, la presión constante y la verdad que nos asiste, permitió que tenga media sanción en la Cámara de Diputados el proyecto de los diputados Mascheroni y Real, que plantea un área de resguardo de mil metros libres de fumigaciones con agrotóxicos alrededor de los municipios, pueblos, escuelas rurales y cursos de agua. También la prohibición de cinco mil metros para las fumigaciones aéreas, tal como lo estipula la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)", remarcaron. El documento aclara que "si bien no es tan completo como el que impulsábamos con la firma de Del Frade y otros legisladores, creemos que da respuesta a la necesidad de defender la salud de los más afectados".

Un avance

Para las organizaciones nucleadas en Paren de Fumigarnos "la salud no puede seguir postergada. Necesitamos una muestra de madurez y humanidad por parte de los senadores santafesinos. Fueron electos por el voto popular para cuidarnos, no para especular y por lo tanto deben darle inmediatamente y sin dilaciones la promulgación a esta ley que recibieron de la Cámara baja. Le exigimos además al gobernador saliente, Miguel Lifschitz, que la envíe a sesión extraordinaria para que se convierta en ley en lo inmediato, como está redactada. No podemos esperar otro año más".

En ese punto señalaron que "este proyecto fue muy debatido. Somos lo pueblos fumigados quienes hacemos concesiones como la reducción de los 1.500 metros de resguardo alrededor de viviendas, escuelas y cursos de agua y la prohibición de la fumigación aérea, cuya deriva es incontrolable, entre otras banderas históricas que se defienden en aras de darle respuesta a los afectados".

"La historia recordará estos gestos de grandeza y, en caso contrario, serán recordados, por ser corresponsables del genocidio que provocan los agronegocios", sentenciaron y luego reclamaron que además impulsen una ley de fomento de la agroecología para formar agricultores que produzcan sin químicos en estas zonas de resguardo que proveerá la nueva normativa.