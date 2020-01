Piden que el municipio de Pérez adhiera a la ley Micaela

Desde hace un año Argentina cuenta con una ley que impulsa la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres, llamada ley Micaela, que tiene como destinatarios a quienes forman parte de los poderes del Estado. En ese sentido, se presentó una iniciativa en Pérez para que la Municipalidad se pliegue a la normativa provincial de adhesión a la ley nacional Nº 27.499, denominada Ley Micaela.

La implementación de dicha ley "permitirá concientizar, capacitar y difundir derechos, todo lo cual colabora con el objetivo de erradicar la desigualdad y la violencia de género", dijo el edil Federico Jolly, de Frente Perez Cambia (FPC), autor del proyecto.

"La población necesita y exige políticas públicas que estén a la altura de los tiempos y las problemáticas actuales, por lo que los estados modernos deben esforzarse por satisfacer esas demandas, priorizando la prevención y la búsqueda de justicia", enfatizó Jolly.

Entre los fundamentamos de la presentación explicó que la adhesión "tiene el objetivo de que los empleados municipales y funcionarios públicos puedan capacitarse en relación a la violencia de género que sufren los trabajadores del Estado. Hacemos hincapié en que esta capacitación no solamente es necesaria sino que hay una obligación legal porque estas normas no solamente son de capacitación nacional y provincial, si no que existen además distintos tratados y convenciones internacionales de los cuales nuestro país es parte".