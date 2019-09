Piden a la EPE planes de financiación por deudas en Casilda

Los altos costos de los servicios públicos y la caída del consumo ponen en riesgo la continuidad de comercios e industrias casildenses que se esfuerzan por sostenerse en medio de un clima de incertidumbre e intranquilidad tan palpables como la crisis económica que golpea al país.

La dura realidad no da respiro a estos sectores claves de la económica local que no logran salir a flote pese a las estrategias para atraer clientes a instancias de promociones o planes tendientes a mejoras las ventas.

La recesión sigue ganando la pelea y los ingresos son tan ajustados que no siempre alcanzan para hacer frente a los gastos de funcionamiento de locales comerciales que mayoritariamente sobreviven porque son atendidos por sus dueños.

Y algo similar sucede en pequeñas o medianas fábricas que deben lidiar con cada vez más dificultades para mantenerse en pie sin tener que achicar la plantilla de empleados.

La situación es de tal gravedad que el Concejo Municipal de Casilda reclamo a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que amplía las planes de pago para la cancelación de facturas atrasadas.

Si bien el pedido apunta a lograr un beneficio para todos los contribuyentes que adeudan boletas de luz hace especial hincapié en los comerciantes e industriales locales que necesitan de una mayor flexibilidad para hacer frente a las obligaciones asumidas.

"Hay comerciantes y empresarios que si pagan los servicios no pueden cumplir con los salarios y los que no tienen empleados están haciendo malabares para no cerrar, razón por la cual es necesario que la EPE facilite los planes de pago porque de lo contrario vamos a padecer que haya más cierres y despidos", dijo ayer a La Capital el concejal impulsor de la iniciativa, Mauricio Plancich.

El edil radical enrolado dentro del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) explicó que su planteo "fue aprobado por unanimidad porque refleja una situación de extrema gravedad que la EPE debe atender con la implementación de planes de financiación acordes a la capacidad contributiva de los usuarios, más aún teniendo en cuenta que es una empresa del Estado que no puede hacer oídos sordos a esta legítima demanda".

Los planes de regularización de deudas que ofrece la firma distribuidora del servicio eléctrico en Santa Fe tienen un plazo máximo de 36 cuotas mensuales, lo que "es insuficiente", dijo Plancich, al tiempo que calificó como "abusivos y usurarios" los intereses que se aplican.

En tal sentido el deliberativo local también sancionó por unanimidad y fuera del orden día otra declaración promovida por el concejal peronista, Pedro Sanitá, donde se insta a la Legislatura provincial a disminuir la tasa de interés que la EPE cobra por financiación de deudas.

Trascendió que ya varios comercios y fábricas casildenses habrían sido notificadas o intimadas a renegociar deudas para evitar la interrupción del servicio por falta de pago.

"Sabemos que el riesgo de corte es inminente en importantes empresas de la ciudad, razón por la cual no podemos estar ajeno a esta situación que, de no solucionarse, traerá consecuencias aún peores", dijo Plancich.

Y en esa dirección sostuvo que "lamentablemente ya se registraron cierres de establecimientos comerciales y productivos a causa de la crisis y no podemos permitir que se sigan perdiendo fuentes de trabajo por deudas en el consumo de energía eléctrica".

Asimismo, manifestó que "es imperioso una respuesta urgente al reclamo planteado y que la EPE de marcha atrás a cualquier intento de corte del servicio puesto que sería un acto de absoluta desubicación ante el clima de malestar social que genera el tema en cuestión".

Si bien también preocupa el impacto que genera en los sectores comercial e industrial el no menos oneroso costo del servicio de gas, la diferencia es que al estar concesionada a una empresa con paquete accionario mayoritario del Estado municipal ofrece a los deudores de la energía eléctrica la posibilidad de llegar a acuerdos de pagos más flexibles.