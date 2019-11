"Perdieron" pruebas del caso de la agente penitenciaria abusada

La causa que investiga la denuncia por abuso sexual sufrido por una exsuboficial del Servicio Penitenciario de Santa Fe (SPSF), por quienes en su momento fueron el director y subdirector de la cárcel de Coronda, se encontró con un serio inconveniente a la hora de recabar pruebas. El pasado viernes, cuando personal de la Dirección de Asuntos Internos del SPSF se presentó en el Instituto Correccional Modelo Nº1 "Dr, César Tabares" para proceder al secuestro de una serie de archivos del libro de guardias de establecimiento, se encontraron que éstos habían desaparecido.

El abogado Martín Mazzeo, patrocinante de la denunciante indicó que los archivos correspondientes al libro de guardia de la fecha en que la víctima denunció la violación a manos de sus superiores, junio de 2017, "se habían perdido" de acuerdo a lo explicado por personal penitenciario. En esos archivos se esperaba encontrar datos concernientes al día de la violación. También se requirió la documentación referente al trámite de cesantía que culminó en el despido de la agente denunciante, quien, además de ser víctima de una agresión sexual, habría recibido amenazas para que no de a conocer el hecho.

La agente, que antes de su despido se desempeñó en el SPSF durante 14 años, se constituyó el martes 5 de noviembre como querellante en la causa por abuso sexual con acceso carnal, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y amenazas coactivas. En su denuncia contó que todo empezó en junio de 2017, cuando fue asignada a una garita apartada del resto del personal en condiciones insalubres, sin luz, agua, baño ni teléfono. Según consta en la denuncia, luego de realizar los reclamos a sus superiores, quienes en ese momento eran el director y el subdirector de la cárcel de Coronda abusaron sexualmente de ella.

La mujer de 39 años, relató que ese día, luego de que ella hubiera manifestado sus quejas por las malas condiciones laborales se presentaron el su garita el director y el subdirector del correccional.

"Abrieron la puerta de un empujón. Como eran mis superiores me puse de pie", narró. Dijo que ambos hombres, identificados como M. y S., la violaron en la garita, la golpearon y la amenazaron de muerte a ella y a su familia. Tras la violación la agente los siguió. "Les dije que los iba a denunciar y M. me dijo que si denunciaba me iban a hacer desaparecer a mí y a mi familia. Me dijeron: «No te olvides que tu marido trabaja en la cocina, con presos y cuchillos»".

Finalmente, dijo que días más tarde faltó al trabajo por una infección urinaria, para lo cual dio aviso telefónico y también llevó un certificado médico, pero la administración del SPSF le abrió un sumario administrativo por falta injustificada y horas más tarde la suspendieron.

Luego la agente fue cesanteada y pasado un tiempo los jefes denunciados fueron reasignados a otros cargos donde aún cumplen funciones a pesar de la investigación penal.

Por otro lado, el caso también repercutió en la familia del abogado de la víctima ya que trascendió que la esposa de Mazzeo que también es agente del SPSF, fue compelida el viernes último a pedir su traslado laboral a otro presidio. Pero el detalle más jugoso del asunto es que quienes dispusieron el traslado de la esposa del abogado serían los oficiales del SPSF denunciados por el abuso sexual; uno está a cargo de la gestión de recursos humanos de la fuerza, y el otro dirige la UP6, en avenida Francia al 4800, donde cumplía funciones la esposa de Mazzeo.