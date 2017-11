Perassi: la Cámara rechazó dos pedidos de excarcelación

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario rechazó ayer un recurso presentado por las defensas de Gabriel Strummia y Mirta Rusñisky, dos de los imputados en la causa por la desaparición de Paula Perassi. De esta forma, la resolución dictada ayer por el camarista Carlos Carbone implica que ambos seguirán detenidos con prisión preventiva efectiva.

El domingo 18 de septiembre de 2011, Paula Perassi recibió una llamada telefónica en su casa de San Lorenzo alrededor de las 20, y minutos después salió con el pretexto de buscar la tarea para uno de sus hijos. Y nunca más se supo de ella. Paula, casada y con dos hijos pequeños, mantenía una relación sentimental con Strummia, quien sería el padre del bebé que estaba en gestación.

La hipótesis de la querella y de la Fiscalía es que Strummia, con la complicidad de su empleado Antonio Díaz y su esposa Roxana Michl, forzó a Paula a realizarse un aborto, practicado por Rusñisky, pero que terminó en su muerte y haciendo desaparecer el cuerpo. Los cuatro están imputados de "aborto sin consentimiento seguido de muerte" y "privación ilegítima de la libertad agravada". También irán a juicio cinco policías: Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María Galtelli, y dos altos jefes de la fuerza Jorge Krenz y el ex jefe de la Agrupación Cuerpos Adolfo Daniel Puyol. A los uniformados se los imputa de "encubrimiento" e "incumplimiento de sus deberes".

Actualmente, los cuatro civiles cumplen prisión preventiva de modo efectivo, mientras que los cinco policías están bajo el régimen de prisión preventiva domiciliaria.

En una audiencia realizada ayer en los Tribunales de Rosario, el abogado de Strummia, Enrique Sirio, insistió en pedir la excarcelación de su defendido y argumentó que "no solamente lleva privado dos años de su libertad, sino que esta causa lleva seis años de proceso de investigación", por lo que "en referencia al debido proceso y al estado de inocencia, entendiendo que se ha olvidado la situación particular de su defendido, padre de familia que tiene a sus tres hijos abandonados, sin posibilidad de desarrollar tareas o trabajos en su taller, que hoy está en manos de su hijo de 21 años". También recordó que "Strummia siempre estuvo a derecho", y que no se está teniendo en cuenta "el estado de inocencia de su defendido, violándose todos los principios consagrados por los tratados internacionales".

Por su parte, el letrado de Rusñisky, Luis Rossino, aludió a "la calidad de vida de los hijos discapacitados de la imputada, los cuales necesitan de su cuidado; además, a partir de informes, se habla de un de efecto ambiguo, en cuanto a la visita semanal de la señora Rusñisky, puesto que si bien mejora el aseo de ellos (sus hijos) porque lo organiza, al partir, produce un efecto «rebote», contrario al deseado".

También mencionó un informe médico que "sostiene los hijos que no tienen solución, que necesitan de la madre", y que "las testimoniales de la policía, informes del Instituto Médico Forense, todo esto que acredita que tienen un 90 por ciento de incapacidad de dos personas, de las cuales la imputada es curadora". En cuanto a la posible peligrosidad procesal, el defensor subrayó que "no se está pidiendo una libertad, sino una detención domiciliaria".

Los argumentos de Fiscalía

La Fiscalía, en tanto, defendió "la prórroga de la prisión preventiva porque se estaban por cumplir los dos años de la misma", e hizo alusión a "la gravedad del delito, la complejidad de la causa, que tiene nueve imputados y lleva seis años, sin todavía poder encontrar a la víctima, y que justamente los encargados de la investigación, que era el personal policial, hoy resultan imputados". El fiscal Román Moscetta también afirmó que "la pena en expectativa supera los 10 años de prisión, evidenciando el peligro de fuga".

El abogado de la querella Rodrigo Mazzuchini, en tanto, dijo que "aquí no se tratan los presupuestos de la prisión preventiva, sino que se discute la prórroga excepcional de la misma", a la vez que aludió al riesgo de entorpecimiento de la investigación si los imputados recuperan su libertad.

Luego de escuchar a todas las partes, el juez Carbone resolvió "confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de recurso", lo que implica que Strummia y Rusñisky seguirán detenidos.

tribunales. La familia de Paula Perassi hace seis años reclama justicia.