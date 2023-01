Pedirán que quede detenido el padre que violó y dejó embarazada a su hija

El Hospital Iturraspe, de Santa Fe, donde la nena iba a interrumpir su embarazo pero no se presentó.

La niña se encuentra ya bajo tutela del Estado , en un centro de salud público de la capital provincial, luego de que no se presentara con su madre en el hospital Iturraspe , adonde el lunes pasado tenía turno para someterse a una interrupción de su embarazo . Con el pasar de las horas, se supo que estaba alojada en un albergue de la organización Grávida ubicada en 9 de julio 2663 de Santa Fe, conocida como " Casa Hermanas de Betania ".

Ante esta situación, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia reaccionó y pidió una investigación de la organización religiosa. "En el marco legal correspondiente y con el consentimiento firmado por la madre y niña, iba a acceder a la interrupción legal del embarazo, derecho otorgado por la Ley Nacional 27.610, en un efector público de la ciudad capital, como habitualmente se asegura esa atención adecuada e integral en toda la provincia ante la necesidad de cada situación", sostuvo el organismo provincial. Y acusó: "Los tiempos previstos para darle continuidad a lo acordado se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado".

En este marco, la secretaría impulsó una medida de protección excepcional transitoria para resguardar a la niña, garantizar sus derechos y escuchar su voz como sujeto de derechos al igual que todas las niñas, niños y adolescentes. De esta manera "se da cumplimiento a lo consagrado en las leyes nacional y provincial de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes", resaltó la dependencia santafesina.

El caso

El 19 de diciembre, la mamá de la niña hizo una denuncia policial sobre el caso, que motivó la intervención de la Fiscalía de San Jorge. Allí relató que al llevar a su hija de 12 años a un centro de salud supo que la pequeña estaba embarazada. Al conocer la situación, la menor le pudo contar que su propio padre había sido quien abusara de ella en reiteradas ocasiones, en la localidad de Garibaldi (departamento Castellanos). Tal cual lo publicó el diario UNO de Santa Fe, la chica fue consultada luego por los profesionales de la salud sobre qué quería hacer respecto del embarazo. "No lo quiero tener", les respondió en distintas oportunidades. "Yo le dije que tampoco lo quiero criar, prefiero que lo aborte", sostuvo la madre de la menor en la denuncia, publicó el mismo medio.

Los equipos que la venían acompañando hicieron las gestiones después de Navidad para avanzar con la solicitud de la IVE (interrupción voluntaria del embarazo). La última conversación que hubo entre la madre, la nena, los equipos especializados del Iturraspe y las trabajadoras sociales locales fue el viernes 30 de diciembre.

Sin embargo, el fin de semana de Año Nuevo fueron contactadas por un sacerdote de una localidad santafesina vecina a la capital provincial para que se acercaran a misa. Ahí, delante de todos los fieles, le habría dedicado unas palabras en relación a su situación. Y desde ahí el contacto con el Estado se quebró, algunas de las trabajadoras que intervinieron habrían recibido llamadas del presidente de Grávida en el que las insultó por el acompañamiento y luego las víctimas faltaron al turno en el Iturraspe.

La preocupación fue en aumento a medida que pasaron las horas. Los organismos del Estado activaron una búsqueda intensiva en sanatorios privados de la ciudad de Santa Fe. Finalmente detectaron que estaban en una de las sedes de la organización Grávida. Fueron encontradas en la noche del lunes.

Denuncias previas

En cuanto al padre, la fiscal Del Río Ayala afirmó que el hombre tenía denuncias previas por violencia de género contra la madre de la niña. Gustavo Miguel A. fue imputado por delitos de índole sexual contra la menor cometidos hasta junio del 2022, que es la fecha hasta la cual convivieron. Se investiga si en los últimos seis meses hubo otras instancias de contacto. A partir de esa fecha la madre y la hija pasaron a vivir un tiempo en una casa de protección del Estado.

Este viernes será la audiencia de prisión preventiva donde se solicitará desde Gefas que continúe detenido hasta el juicio. Según pudo saberse, esa instancia será igual de breve ya que continúan las tareas de investigación. "Lo más importante es que ella pueda ser escuchada y que pueda definirse su situación, que creo que es lo más urgente", dijo la fiscal al ser consultada sobre la condición de la niña.

FISCAL DEL RIO AYALA.jpg La fiscal Alejandra del Río Ayala está al frente de la investigación.

Al ser consultada la fiscal por lo que sucedió por fuera de los delitos cometidos por Gustavo Miguel A., respondió: "Me estoy concentrando en la evidencia para poder afrontar la audiencia de prisión preventiva; después, todo lo que pase con las circunstancias vinculadas al caso que creo que ya todos las conocen será en otro momento".

Piden explicaciones al gobierno

En tanto, organizaciones Feministas y de Derechos Humanos solicitan informes al gobierno provincial por el caso.

En esta línea las diferentes referentes políticas, diputadas y diputados provinciales, organizaciones feministas y sindicales presentaron una nota este jueves dirigida a Celia Arena, ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia.

Los firmantes se preguntan cuáles fueron las medidas solicitadas por el Ejecutivo provincial al Poder Judicial respecto al accionar de Grávida; cuáles fueron las medidas solicitadas a la Inspección General de Personas Jurídicas; si existen aportes económicos estatales a la ONG Grávida y en qué concepto. Quieren saber también si existen contrataciones por parte del Estado provincial de personal o servicios a la ONG Grávida, detalle de las intervenciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrollo Social, en este particular; detalle de las intervenciones del Ministerio de Salud, en este particular; y detalle de las intervenciones del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, en este particular.

Los diferentes niveles del Estado que intervinieron en el caso son la Secretaría de la Niñez, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Género e Igualdad, la Secretaría de Derechos Humanos, la comuna de Garibaldi, autoridades de San Jorge, el Ministerio Público de la Acusación y oficiales del Ministerio de Seguridad.

