Paro, piquetes y un acto masivo marcaron la jornada en el Cordón

Con una nutrida manifestación que se dirigió hasta la Rotonda de los Trabajadores, donde se hizo el acto central, la CGT San Lorenzo y distintas organizaciones sindicales cerraron ayer una jornada de paro y movilización en el Cordón Industrial, en repudio a los despidos que se produjeron en distintos sectores, la precarización laboral y, sobre todo, a la política económica nacional.





El acto fue el corolario de un paro general en la zona, que comenzó a la cero de ayer y se prolongó hasta las 24. A las 4 de la madrugada, y tal como estaba previsto por los organizadores, se montaron piquetes en distintos puntos del Cordón, como la ruta 10, en ruta 11 y A-012 (debajo del intercambiador) y en ruta 11 a la altura del Batallón de Arsenales y la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, de Martín Coppa en Capitán Bermúdez, y en el cruce de esa ruta con Circunvalación, en Granadero Baigorria.

Con quema de cubiertas, los piquetes se hicieron sentir y obligaron a hacer desvíos en los pasos donde se instalaron.

Escenario mirando al sur

Desde los distintos lugares marcharon hacia la Rotonda de los Trabajadores, en la zona sur de San Lorenzo, epicentro de la manifestación, donde se montó un escenario mirando al sur. Allí confluyeron columnas que llegaron desde distintos puntos.

No eran las 12 cuando ya se había congregado una cantidad importante de manifestantes. Estaban los químicos de San Lorenzo, los papeleros de Capitán Bermúdez, la Asociación de Trabajadores del Estado, docentes de Amsafé y de Sadop, y municipales de distintos puntos de la provincia que adhieren a la Festram. A ellos se sumaron organizaciones como la CCC y partidos de izquierda.

Pero fue pasado el mediodía cuando la convocatoria se hizo sentir, con la llegada de una columna que venía de la zona sur del Cordón, sobre todo de Fábrica Militar, donde por estas horas reclaman la reincorporación de 49 despedidos, que se suman a los 35 que ya habían perdido sus empleos en diciembre del año pasado.

La manifestación contó con adhesiones de buena parte del arco político, sobre todo el local, y de legisladores nacionales, provinciales y concejales de Rosario, algunos de ellos estuvieron presentes en el encuentro.

Rechazo a la política económica

El clima fue en todo momento de rechazo a la política económica del gobierno nacional, contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por la apertura de paritarias libres y contra la precarización laboral. A eso se refirieron los dirigentes convocados a hacer uso de la palabra, los cánticos y hasta los diálogos, entre carteles que identificaban a las organizaciones presentes, pecheras y camperas con nombres y consignas sindicales, y hasta jóvenes que repartían periódicos, sobre todo de partidos de izquierda.

Todos rodeando un escenario que se llenó de gente, pese a los pedidos reiterados desde los micrófonos para que abandonaran la estructura, que en cualquier momento podía ceder.

Desde ese mismo escenario, los organizadores anunciaron que el paro había tenido un acatamiento del "95 por ciento", que en realidad se hizo sentir más fuerte en las empresas más representadas por los sindicatos, no tanto así en el comercio y las actividades autónomas.

Entre los gremios, estaba también el de los peajistas (Sutracovi) cuyos afiliados levantaron desde las 6 y hasta las 14 todas las barreras en apoyo a la medida y para permitir la libre circulación de los vehículos que trasladaban a los manifestantes.

En el acto, hablaron Ricardo Gómez, de la CCC, y Pablo Reguera, de Aceiteros San Lorenzo, quien dijo que "no hay tiempo para vacilar, hay que salir a la calle porque esto es una topadora", en referencia a las consecuencias de las políticas de ajuste.

A su turno, Raúl Daz, el secretario general de ATE Rosario, acusó "al gobierno del FMI" por la "precarización laboral y los despidos", y advirtió que "el paro nacional se va a adelantar, porque si nos tocan a uno, nos tocan a todos".

Monzón y la unidad

Pero una de las intervenciones más esperadas era sin dudas la de Jesús Monzón, secretario general de la CGT San Lorenzo, organización convocante. "Cuando hablábamos de la unidad parecía imposible, pero estaba convencido de que íbamos a hacer un paro contundente", arrancó. Y reseñó: "Venimos con trabajadores despedidos hace dos años o más en Petroquímica Bermúdez que cerró, con Arzinc que dejó a más de 500 trabajadores de planta en la calle, con 84 despidos en Fabricaciones Militares, con siete compañeros municipales de Beltrán echados en forma errónea, con dos suspendidos que fueron elegidos delegados. Venimos con el problema de los que están con una Espada de Damocles y no saben qué va a pasar".

Y acotó que "este es el gobierno que nos dijo que no habría impuesto a las ganancias, ni inflación, ni devaluación. Teníamos un Ministerio de Trabajo que funcionaba con Carlos Tomada, hoy tenemos un ministerio cerrado, hace dos años y medio que no atienden a los trabajadores. Hay que hacer memoria, parece que todo lo que viene pasando es culpa de los trabajadores, los desocupados, los jubilados, por eso tenemos que trabajar juntos. Acá sólo no se salva nadie si no hay unidad", alentó.

No obstante, y fiel a su estilo confrontativo y políticamente incorrecto, el dirigente cargó contra su par de los municipales de San Lorenzo, Edgardo Quiroga, a quien acusó de "traidor" por no adherir a la protesta.

Movilización de Ctera

Le tocó cerrar el acto a Sonia Alesso, secretaria general del gremio nacional docente, la Ctera, quien adelantó una movilización a plaza de Mayo el 12 de septiembre y un paro nacional del sector para el día siguiente. "Esta es la unidad que hay que construir, sin sectarismos y con respeto", dijo la dirigente, quien también debió responder a un grupo de militantes de Amsafé Rosario que le gritaba "Ctera, escucha, queremos plan de lucha".

Bajo un sol que ya quemaba las cabezas, la movilización se desconcentró pacíficamente, con columnas que dejaron ver la masividad de la convocatoria.

