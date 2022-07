Paro de municipales: fuerte reclamo en las rutas por la reapertura de paritarias

La decisión de ir al cese de actividades y la modalidad se resolvió en un plenario de secretarios generales de la Festram, que sesionó este martes, y donde también se acordaron diversas acciones gremiales para la próxima semana, de no efectivizarse la convocatoria a paritaria.

Según lo indicó Ignacio Monzón, secretario general del gremio “los cortes se realizan por regiones. En Reconquista, sobre la ruta 11, en el ingreso norte a la capital provincia por autopista, en el cruce de la ruta 9 con la A012 en Roldán y en el límite entre Capitán Bermúdez con Granadero Baigorria”. La decisión de los gremialistas fue no comenzar a las cero horas por una cuestión de seguridad. Lo hicieron a partir de las 9 de este jueves.

“El paro es con asistencia a los lugares de trabajo, defendiendo nuestros derechos en el lugar donde corresponde”, dijo al portal Sur 24 el secretario general de la Asociación de Trabajadores Municipales de Venado Tuerto, Juan Arigoni. El gremialista defendió la protesta al sostener que “esta situación es insostenible”.

Y en esa misma línea resalto: “Esto se endurecerá si el gobierno no quiere reabrir paritarias, porque si nos convocan en septiembre -como está previsto- la inflación estará llegando al 80 por ciento; vamos a vivir con cortes de rutas para avanzar, porque no reconocer la situación es no tener sensibilidad de lo que está pasando”.

“Hay hartazgo de la familia municipal -concluyó- y con esta inflación que cambia todos los días hace que un trabajador de categoría baja, con el seis por ciento que están pagando en julio, cobre con adicionales un mínimo garantizable de 72.900 pesos mientras la canasta básica es de 100 mil pesos”. En el corte establecido en Venado Tuerto también participan los sindicatos municipales de Rufino y Firmat, al formar parte de la misma región.

corte ruta venado tuerto 2.jpg

Puntos relevados

En Venado Tuerto, llevan adelante la protesta en el cruce de la ruta nacional 8 y el acceso a San Eduardo, donde interrumpen la circulación del tránsito en forma intermitente.

En la ruta nacional 11 entre Reconquista y Avellaneda no se cortó la ruta por el momento y solo hay presencia de manifestantes en las inmediaciones del cruce.

El cruce de las rutas provinciales 80 y 10, a la altura de Gálvez la interrupción es intermitente.

Paritaria

"El gobierno provincial no ha dado respuesta a través de un llamado al diálogo en la negociación paritaria pese a los pedidos de esta Federación justificados ante la feroz escalada de precios que comenzaron a superar el acuerdo paritario que destruyen el salario", sostuvo la Festram en un comunicado.

Desde la Federación, aseguraron que se intentó acortar a julio los tramos correspondientes al mes de agosto y setiembre e incluso se dieron reuniones con ese objetivo con representantes de municipios y comunas. “Lamentablemente el gobierno provincial coartó cualquier tipo de entendimiento al no convocar a paritarias”, aseguraron.

corte ruta venado tuerto 1.jpg

“Festram no permitirá que el ajuste lo paguen los trabajadores y las trabajadoras sabiendo, además, que el adelanto de los tramos de aumento paritario ya fue aplicado en años anteriores como forma de mantener el poder adquisitivo del salario, existiendo una recaudación de impuestos superior a la inflación y recursos suficientes para afrontar los reclamos que se realizan”, concluyeron.

Producción periodística: Gustavo Orellano y Luis Emilio Blanco