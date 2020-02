Paran hoy los municipales en San José del Rincón

Los municipales de San José del Rincón nucleados en Asoem decidieron tomar medidas de fuerza ante la falta de pago del salario de enero, por lo que hoy comienza un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo y por el término de 24 horas.

El miércoles pasado se realizó una asamblea en la que el Ejecutivo municipal propuso el pago del 50 por ciento del salario a trabajadores de planta permanente y no permanente y ciento por ciento para los del Programa de Entrenamiento Laboral (PEL). "En ocasión se decidió rechazar la oferta y la realización de un paro de 24 horas, en caso de no presentarse una opción superadora", comunicaron desde el gremio. Y destacaron que "la medida de acción directa fue pertinentemente comunicada tanto al intendente como al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe. También es importante aclarar que se mantendrán las guardias mínimas en los servicios esenciales".

Silvio González, intendente de la localidad costera, dijo a UNO Santa Fe que en los últimos meses mejoraron la recaudación, pero a pesar de eso "en función de la situación en la que recibimos el municipio, que era de crisis, heredamos una deuda de 1,6 millón de pesos que hemos logrado refinanciar, pero eso no alcanza. El mes pasado tuvimos que pagar desdobladamente el salario de los empleados y este mes lo vamos a tener que hacer de nuevo, seguramente en medio de medidas de fuerza".

"El problema de Rincón es financiero, no económico. Saneamos con distintas medidas y entendemos que durante este año llegaríamos a un equilibrio, pero lo que necesitamos es una ayuda financiera de la provincia, que está contemplada dentro de la ley. Lo que pedimos es plata prestada y la devolvemos en el año. Apelamos a que se va a llegar a un buen acuerdo", agregó.

Sobre el diálogo con la provincia, González dijo que "se abre una nueva posibilidad de charla, lo hemos reconocido". "Por ahí en medio de las tensiones políticas lo que queda es la gente".

"Hasta diciembre de 2019, y durante 25 meses consecutivos, no nos hemos atrasado, que fue durante la gestión provincial saliente y con asistencia financiera. Es nuestro deseo que antes de terminar la gestión tener saneada la economía de la Municipalidad para no depender de esto. Pero el adelanto de coparticipación ordinario que pedimos no llegó en diciembre ni en enero ni este mes, se demora", advirtió Gonzáles. Y concluyó: "Si el contexto no se vio mucho más agravado fue por nuestros contribuyentes, que han sostenido el tributo mensual y hay mucha gente que se ha acercado al municipio para regularizar sus deudas".

Otros frentes

Aunque no está en etapa de huelga, uno de los problemas más candentes se dio en la ciudad de Ceres, donde autoridades y representantes gremiales volverán a reunirse este miércoles en la sede santafesina del Ministerio de Trabajo en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral, luego de que las autoridades decidieran cesantear a 44 empleados y revisar esos nombramientos, ocurridos según el gobierno en el último año de la anterior gestión, incluso cuando aquélla ya estaba en retirada tras haber perdido las elecciones.

En el caso de Ceres, el conflicto desatado comprometió a la Federación de Sindicato de Trabajadores Municipales de Santa Fe (Festram), cuyos dirigentes buscaron incluso provincializar el conflicto y buscaron la adhesión de las distintas centrales obreras confederadas (CGT, CTA) para darle al reclamo un sesgo más multisindical.

El gremio denuncia que, aunque la Municipalidad adhirió a la conciliación obligatoria y dispuso el reingreso de los despedidos, éstos no han recibido directiva alguna para realizar tareas, y que los salarios de enero sólo se pagaron parcialmente (siempre hablando de los involucrados en la medida).

Tal como lo publicó LaCapital, la intendente de Ceres, la radical Alejandra Dupouy, responsabilizó de manera directa a su antecesor, Camilo Busquets, de dejar "una bomba de tiempo que, lamentablemente, estalló". La funcionaria culpó a su antecesor de nombrar el año pasado a 44 personas, muchas de ellas tras ser derrotado en los comicios. Dijo que "representan más del tercio del número histórico de empleados de esa ciudad, que entonces contaba con 126". Y denunció que le dejaron "una deuda de 50 millones de pesos".

La Festram tuvo ocasión de analizar junto al titular de la nueva Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre, la situación de algunos municipios que también sufrieron problemas, como Casilda, que debió recibir ayuda financiera; Coronda, que vivirá un proceso más lento por su endeudamiento histórico, Maciel y Funes.