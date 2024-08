Para Pullaro, "el cierre del déficit fiscal no se puede hacer a costa de las provincias"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, subrayó la importancia de una gestión “eficiente y honesta” durante su reciente conferencia en el acto realizado en Venado Tuerto para recordar los 174 años del paso a la inmortalidad del Libertador José de San Martín. Destacó cómo su administración logró transformar una provincia con déficit fiscal y deuda flotante en una con superávit y una ejecución de obra pública sin precedentes en Argentina y protestó contra el gobierno nacional: “El cierre del déficit no puede hacerse a costa de las provincias”.

No robar

"Esto es fácil -prosiguió- en la provincia de Santa Fe con no robar alcanza. Cuando uno está encima, tiene método, trabaja y controla que las cosas se hagan, todo termina impactando como tienen que impactar. La provincia de Santa Fe tiene tanto potencial, diría única en la República Argentina, que esmerándose y poniendo esfuerzo es sencillo gobernarla”.

Dijo que “el desafío que tenemos es honrar de esta manera al General San Martín, unidos y convencidos de que podemos sacar a Santa Fe adelante y ser un ejemplo para Argentina”.

Las rutas

El gobernador adelantó que espera terminar las obras anunciadas de la ruta provincial 96 antes de que termine su gestión. “A esta ruta la habíamos presentado aquí en la campaña. Recuerdo que había mucha incredulidad sobre la posibilidad de hacerla, pero ahora sabemos que tenemos los recursos”, dijo y añadió que “en los próximos años se construirá por tramos. El primero será el de Miguel Torres hasta Chovet y así hasta llegar hasta Sancti Spiritu”.

“No dejaremos de reclamar, de pedir, de insistir, que la ruta 33 pueda transformarse en autopista. Perdimos las expectativas porque no tapan los pozos, no cortan los yuyos, pero seguimos reclamando y poniéndola en agenda”, reforzó Pullaro.

“Estudiamos cómo podemos sacar en parte de la congestión de los más de 2.000 vehículos que transitan a diario por la 33 y entendimos que lo tenemos que hacer por lo que será la 96, que empalmará en la 14 y después habrá obras complementarias sobre la 14, porque sin duda tendrá más tránsito. Pero será mucho más fluido en la mayor parte de congestión del tramo Venado Tuerto-Firmat. De esta manera, habrá un paso alternativo a la 90 que será por la 96”, explicó el gobernador.

“Esto se hará con recursos propios -afirmó- que los obtuvimos de ahorros que tenemos porque el primer ajuste que hizo la provincia fue en el gasto político, tenemos menos empleados, menos funcionarios, recortamos los hoteles, los vehículos. Tal vez eso no impacta tanto en el presupuesto, pero te da el ejemplo para avanzar sobre otras áreas del Estado”.

El complejo interportuario

"Ajustamos diferentes áreas del Estado que no estaban bien, que había que poner orden y eso es lo que hicimos. De todos modos, no perdemos expectativa de que el gobierno nacional termine equilibrando las cuentas y empiece a tener superávit”, dijo Pullaro y detalló que pidió la jurisdicción sobre las rutas nacionales y el complejo interportuario.

“Hay camioneros que interactúan a diario en los puertos y no es justo lo que están viviendo. Por eso la provincia se tiene que hacer cargo de eso, no porque quiera sumar un problema, sino que la nación hace 30 años que no lo resuelve. Entonces nosotros lo vamos a solucionar”, dijo.

En ese punto, el gobernador señaló que su intención es que la Nación le ceda las trazas a la provincia. “Así podremos mantener un sistema inteligente coordinado con los intendentes portuarios, las agroexportadoras y el gobierno provincial para poder hacer los dos o tres carriles, las autopistas que necesitamos”.

"El gobierno nacional está cumpliendo con lo que dijo que era salir y terminar con el déficit fiscal. Los argentinos no queríamos más vivir en esto de inflación. El déficit fiscal se salda con crédito internacional o con emisión monetaria y (Javier) Milei planteó. Ahora, a nuestro criterio, el cierre del déficit no puede ser a costa de las provincias y a nosotros nación nos debe muchos recursos", concluyó Pullaro.

