El municipio de Venado Tuerto y la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con asiento en esa ciudad firmaron un convenio que permitirá iniciar un estudio financiado por el Ejecutivo local sobre canales y cuencas de la región.





El trabajo contará con la participación de profesionales de la alta casa de estudios y del secretario de Obras Públicas, Pablo Rada.

"Este convenio permitirá comenzar a implementar el Plan de Ordenamiento de Obras Hidráulicas (POOH), conforme la ley provincial de Aguas 13.740 y resoluciones vinculadas. Este acuerdo permitirá determinar el estado de las distintas cuencas y canales que forman parte del distrito", señaló Rada.

En este contexto ya había existido un encuentro al que fueron invitados los distritos de la zona alta de la cuenca de Las Encadenadas, a los efectos de informarles el alcance del acuerdo y aprovechando los recursos técnicos que ofrece la UTN. Se basó en un antecedente de calidad, como el informe de 2001, realizado entre ambos organismos, sobre la regularización de canales del sur de Santa Fe, que luego fue realizada también por poblaciones vecinas.

Regularizar situaciones

Rada señaló: "Ahora hay que terminar de regularizar la situación de los canales que determinamos en esa oportunidad, ver si hay nuevos y hasta dónde llegan, ya que como sabemos bien, el agua no reconoce los límites físicos puestos por el hombre, y si bien Venado Tuerto firma el convenio, seguramente se sumarán nuevos pueblos y ciudades para aprovechar una vez más la capacidad de trabajo que tiene la Universidad".

Asimismo agregó que "para realizar obras y mejorar las condiciones de las áreas urbanas se necesita conocer la situación actual, si hay cuencas que antes no aportaban a las nuestras, y es por eso que se ha invitado a las comunas vecinas que se sumen al convenio, de forma tal que al momento de plantear obras, el beneficio sea para todos y en forma coordinada, y que no pase lo que hoy sucede en el norte de Santa Fe, donde por no ponerse de acuerdo, hay un caudal de agua que ingresa desde provincias linderas y no hay forma de sacarla".

El estudio servirá, como ocurrió 15 años atrás, para proyectar obras hidráulicas con previsión, de forma tal que en épocas de grandes lluvias, las aguas escurran sin afectar zonas urbanizadas y rurales, con los perjuicios que ello acarrea.

Desde la UTN

El decano de la Facultad Regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional (FRVT-UTN), Jorge Amigo, recordó que la casa de altos estudios va formando profesionales que aportan trabajo y conocimiento para estas obras tan importantes en la región. "El agua es un recurso muy importante, sea por exceso o por escasez, y desde la UTN colaboraremos para que se preserve y no afecte la calidad de vida de los vecinos, ya que la cuenca de Las Encadenadas cruza un amplio sector de la región", sostuvo.

"Esto es una previsión, como la que se tomó en 2001, en busca de controlar temporadas de lluvias como las que sufrimos las tres últimas temporadas. En ese momento se hicieron más de 50 kilómetros de canales rurales y 15 kilómetros de desagües urbanos. Ahora queremos repetir esa experiencia, siempre con el aporte de nuestra Universidad, con el debido sustento técnico que las obras necesitan. Es por eso que agradecemos la predisposición de las autoridades de la UTN", cerró el intendente José Luis Freyre.