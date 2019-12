La resolución del Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe que obliga a la empresa Molinos Juan Semino a retirar la represa que tiene en el Carcarañá "se emitió sin bases científicas que sustentaran los daños que, supuestamente, la represa generaba en el ecosistema del río. De hecho, antes de que la compañía emprendiera la realización de sus propios estudios, no existía ningún tipo de aproximación científica a las características físicas, químicas y de la fauna del río. Todos los análisis demuestran, sin excepción, que a la fecha no existen los daños ecológicos expuestos en la resolución". Con estas palabras, el presidente de la firma, Juan José Semino, buscó derrumbar los argumentos con los cuales las autoridades desacreditan la presencia de la central hidroeléctrica y ordenan su remoción.

Tal como lo publicó LaCapital en su edición del 10 de octubre, el Ministerio rechazó el informe ambiental de cumplimiento (IAC) presentado por la empresa que le permite la obtención del certificado de aptitud necesario para acreditar las normas de resguardo del ambiente, exigidas para su funcionamiento.

Así lo dispuso por medio de una resolución donde además insta a la firma a presentar un plan de desmantelamiento o remoción de la represa hidroeléctrica que tiene ubicada sobre el río Carcarañá por los "impactos negativos que representa para el ecosistema" que constituye ese curso de agua, especialmente contra la fauna ictícola.

El presidente de la firma mantuvo un extenso diálogo con este diario acompañado por Federico Semino, vicepresidente de la compañía, los ingenieros Carlos Borgo y Eugenio Castelli, y la abogada Agustina Bonetto en representación del estudio jurídico que los asesora.

Munido de abundante documentación, imágenes aéreas y terrestres de la empresa, planos donde muestra las mediciones de profundidad del río y videos que dan cuenta del comportamiento de los peces, el directivo presentó un informe donde muestra los resultados de los estudios que "refutan las justificaciones esgrimidas por Medio Ambiente" para tomar la medida adoptada.

El documento aborda tres aspectos fundamentales de la resolución ministerial: la presunta alteración de la morfometría y dinámica del río, de la fauna ictícola y de los aspectos físicos y biológicos de los ecosistemas del curso de agua. "Todos los análisis realizados demuestran que a la fecha no existen los daños ecológicos expuestos", afirmaron.

Respecto del primer punto (morfometría) echaron manos a un estudio realizado por el ingeniero Rogelio Benelli en el río hasta 7,3 kilómetros aguas arriba de la central, en el que constató que no hay una disminución de la profundidad del cauce en las cercanías de la represa a causa de erosión, transporte y acumulación de sedimentos, ya que se trata de una represa "de paso", es decir, no tiene capacidad de embalsar agua y los sedimentos que arrastra.

También apelaron a las consideraciones de Norberto Oldami, especialista en peces del Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química de Santa Fe, quien fue investigador del Conicet y expresó que el río "se comporta como en su estado natural", sin que haya evidencia de sedimentación ni de presencia de plantas acuáticas invasivas. "Oldami también destacó que la represa posee una protección de hormigón que minimiza cualquier posibilidad de erosión", dijo Semino.

Los análisis de los expertos guardan sintonía con los realizados por el laboratorio rosarino Greenlab, que tanto en 2012 como en 2016 y dos veces este año "evidenciaron que la presencia de sedimentos era normal según las normas nacionales y estándares internacionales", afirma la compañía.

En cuanto a las supuesta alteración de los aspectos físicos y biológicos, señalaron que tanto Ortíz como Oldani aseguran que no existe alteración de la turbidez del agua, el contenido de oxígeno, la concentración de plancton y los organismos del fondo del río.

Y en lo que respecta a la ictiofauna, Molinos Juan Semino reafirmó que el sistema de trasferencia de peces de la central "se encuentra plenamente operativo". Consiste en una especie de "escalera" ubicada en uno de los márgenes del río, donde los "escalones" son piletones desde los cuales los peces saltan de los niveles inferiores a los superiores, de aguas abajo a aguas arriba del muro. Semino mostró a LaCapital distintos videos que muestran el avance de las especies río arriba.

Además, el sistema de transferencia cuenta con un paso en profundidad, por donde pueden avanzar las especies fonderas que no saltan los piletones. "Las constataciones notariales realizadas tanto en 2018 como en 2019 demostraron el paso constante de especies. El 11 de octubre, por ejemplo, evidenció el paso de 121 peces en cinco minutos. "Esto no lo podemos extrapolar a un año, porque el comportamiento es diferente en distintas estaciones, pero podemos hablar, en época estival, de un millón de peces que sortean por mes" ese accidente geográfico, estimó el presidente de la firma.

El veterinario Julio Ortíz, del Instituto de Ictiología de la Universidad del Nordeste realizó el 25 y el 31 de octubre un análisis con la extracción de 23 peces al azar de dorados, sábalos, moncholos y bogas y tomó una muestra de sábalos que le permitió comprobar que el proceso de migración no se daba con fines reproductivos sino para alimentarse, y que las hembras no estaban aún en condiciones de desovar. Esto, y el tamaño de los ejemplares, permitió constatar que no sólo los peces adultos podían sortear el sistema, sino que también los más jóvenes.

Así y todo, la empresa comenzó a buscar sistemas alternativos para facilitar la migración de los peces, como uno que los eyecta aguas arriba con un sistema neumático, que se utiliza en Estados Unidos.

"La compañía continúa trabajando en estudios que permitan un análisis pormenorizado de la ictiofauna del Carcarañá, ya que no existe al día de hoy información científica que dé cuenta de la cantidad de especies de peces realmente presentes al pie de la represa", expresó Semino. Y abundó: "La generación de energía por parte de la represa tiene un indiscutible beneficio, abasteciendo a la red eléctrica de la zona de energía limpia que, de otra manera, debería obtenerse con fuentes no renovables. Si hubiese que desmantelar, se favorecería la emisión de dióxido de carbono, contrario al cuidado ambiental que la resolución de la provincia esgrime".