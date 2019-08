Otro piedrazo a un auto en la autopista Rosario-Santa Fe

El propietario de un auto que el pasado miércoles por la noche transitaba la autopista Rosario-Santa Fe denunció que al circular a la altura de San Lorenzo recibió un piedrazo que impactó en el parabrisas del automóvil, que estalló literalmente.

El ataque se produjo a un kilómetro del acceso centro a la ciudad, y según explicó el denunciante, pudo maniobrar para evitar un vuelco o un choque con algún otro vehículo, lo que hubiera provocado hasta su muerte, consignó el diario digital SL24.

Una vez que logró controlar y detener el vehículo, el conductor comprobó que los daños habrían sido provocados por alguna piedra o cascote de gran tamaño, o quizás también con algún hierro. El hombre no pudo corroborar quién había sido el responsable de la agresión, y no hubo testigos externos.

Tal cual lo publicado por el portal del Grupo Agenda, la víctima —cuyo nombre no trascendió— informó del hecho a la concesionaria de la autopista, la empresa Vial Santa Fe, desde donde le respondieron que no se hacen responsables por esta clase incidentes. Esto lo enervó aun más.

“Le informamos que hemos analizado en profundidad los antecedentes del caso y debemos comunicarle que nuestra responsabilidad no se extiende a los actos de terceros por los cuales la empresa no deba responder y menos aún por actos ilegales. Adicionalmente le hacemos saber que nuestra empresa no cuenta con el poder de policía necesario para investigar y reprimir a los responsables de actos de vandalismo y/o delitos, siendo potestad exclusiva de los órganos policiales del Estado”, indicaron desde la firma.

Moneda corriente

Las agresiones a automóviles y colectivos son moneda corriente desde hace algunos años en la autopista a Santa Fe. Se hacen con piedras y otros objetos contundentes, como el caso de un colectivo que recibió años atrás el impacto de un trozo voluminoso de madera y cuyo chofer debió ser internado en el Sanatorio Británico de Rosario.

La mayoría de los casos estas agresiones ni siquiera son con intención de robo, como ocurre en otros corredores, sino por un ejercicio de la violencia. Los agresores suelen escapar campo traviesa.

El 3 de octubre de 2016 la policía logró arrestar a dos hombres que a bordo de una motocicleta que habían apedreado a varios vehículos, entre ellos un micro de pasajeros que se desplazaba por autopista.

Tal como lo publicó oportunamente La Capital, las detenciones se concretaron a la altura del kilómetro 11 de la carretera, a partir de una llamada de alerta al 911 realizada por unas de las víctimas de los ataques a piedrazos.

Pocos días después, el 8 de ese mes, este diario daba cuenta de Lejos de disminuir, los ataques a piedrazos a ómnibus que circulan por la autopista se repitieron en el tramo entre Granadero Baigorria y Fray Luis Beltrán, incluso con mayor frecuencia, y hasta se extendían a otras localidades.

La problemática, claro está, no se reduce al daño material de una ventanilla rota, sino que la actitud de arrojar piedras entraña un grave peligro para todo el pasaje, especialmente cuando los proyectiles impactan sobre los parabrisas y lastiman o ponen en peligro a los conductores.