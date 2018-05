Optimismo por el futuro de los trabajadores tras decretarse la quiebra de la empresa Oil 

El secretario de Asuntos Legales del Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburiferos (Supeh), Héctor Brizuela, consideró que con la quiebra de Oil Combustibles -la petrolera perteneciente al empresario Cristóbal López, detenido por una deuda impositiva de 8.000 millones de dólares- dictada hoy por el juez Javier Cosentino "el desafío es seguir trabajando con todos los compañeros que deseen hacerlo".

La quiebra dictada hoy por Cosentino es "con continuación de la explotación de la empresa por 30 días para evitar riesgos ambientales y garantizar fuentes de trabajo" resolvió el juez y de esta manera para que sigan vigentes los empleados de la refinería de San Lorenzo.

En declaraciones a La Capital, Brizuela -quien también es trabajador de la empresa- comentó que "hace unos días nos reunimos con el juez Cosentino y le planteamos que se tuviera en cuenta que nos constituimos como cooperativa y que tenemos la firme voluntad de seguir trabajando. Por eso planteamos que la propuesta que hagan las empresas interesadas contengan a todos los compañeros, aunque sabemos que allí podrá haber trabas".

"En un mes o un mes y medio sabremos cuál es la empresa elegida, las condiciones en que se tomará la empresa y hacia dónde va el negocio. Esto no quiere decir que la mejor propuesta sea la que más dinero ofrece".

El letrado citó al juez Cosentino al indicar que "nos comentó que siguen interesadas YPF, Trafigura, que se había bajado del salvataje de la empresa pero tras el dictado de la quiebra continúa interesado según sabemos, y una tercera que no conocemos su nombre. Pero podría haber otras más. Una quiebra no es bueno, pero no es que no haya nadie que quiera hacerse cargo. Al contrario, hay varios interesados y con espaldas. Por eso somos optimistas a pesar de la situación".





Brizuela recordó que en la planta de San Lorenzo trabajan 250 operarios y otra cantidad similar en el resto del país. "El desafío es que quedemos todos aquellos compañeros que quieran seguir. Tenemos un régimen especial por el tipo de trabajo que realizamos que con 55 años de edad y 30 de servicio nos podemos retirar. Otros compañeros ya emigraron y otros comunicaron que cobrarán la indemnización y se irán de la empresa".

Respecto a los pasos a seguir luego de conocida la noticia de la quiebra de Oil Combustibles, Brizuela señaló que "estamos estudiando el decreto del juez Cosentino. Ahora los interesados tienen un plazo de 72 horas para presentar la documentación pertinente. A partir de ahí el juez tiene 30 días para determinar cuál es la mejor oferta y definir. O sea que en un mes o un mes y medio sabemos cuál es la empresa elegida y las condiciones en que se tomará la empresa. Esto no quiere decir que la mejor propuesta sea la que más dinero ofrece. Allí sabremos las condiciones en que se reactivará Oil y hacia dónde va el negocio".