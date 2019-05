Nuevo secretario de Seguridad Ciudadana en Granadero Baigorria

El ex director de Drogas Peligrosas en el gobierno de Jorge Obeid, Alejandro Franganillo, fue designado como secretario de Seguridad Ciudadana de Granadero Baigorria en reemplazo de Aníbal Rodríguez que dimitió por cuestiones personales.

Franganillo indicó que asume con un gran sentido de la responsabilidad en un área compleja. "El intendente Adrián Maglia me dio su confianza y trabajaremos arduamente en la prevención del delito en la ciudad", dijo a Baigorria Informa Radio.

Asimismo sostuvo que una de las primeras medidas tomadas fue incrementar el patrullaje en algunos puntos neurálgicos de Baigorria y profundizar tareas investigativas junto al comisario inspector Marcelo Mendoza.

El nuevo funcionario municipal sostuvo que Baigorria a diferencia de otras ciudades no tiene delitos complejos. "Existen robos, pero no de las características de narcotráfico y robo calificado que por ejemplo sucede en Rosario", dijo.

Además remarcó que no quiere una población armada en defensa propia. "No hay otro sistema para combatir el delito que no sea el camino de la institucionalidad democrática. No podemos y no queremos volver a la época del far west. No quiero una población portando armas. Se lo dice un hombre que estuvo armado en 40 años de servicios", culminó.

Franganillo, de 64 años, se retiró de la policía provincial a fines de 2008 siendo comisario general. Por entonces era jefe coordinador de la sección Inteligencia y la Brigada Operativa de la ex Drogas Peligrosas de Rosario, lo que lo llevó a tener una estrecha colaboración con la jueza federal Laura Inés Cosidoy. Además fue subjefe de la UR VI de Villa Constitución.