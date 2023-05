Nueva amenaza de muerte al intendente de Venado Tuerto: un sobre con dos balas y un mensaje mafioso

En el momento en que los sospechosos detienen a la trabajadora municipal para darle el sobre y huir en la moto, según se puede visibilizar en las cámaras de monitoreo, le manifestaron de manera verbal a la trabajadora: “Si no lo solucionan lo vamos a cagar a balazos a Chiarella”, con la intención de no dejar dudas sobre el destinatario de esta amenaza.

image.png

Leonel Chiarella

En sus primeras apreciaciones frente a lo ocurrió, la máxima autoridad de la ciudad, declaró: “Antes que nada gracias por el apoyo, pero queremos dejar en claro que estas amenazas no nos amedrantan, y tampoco nos detendrán nuestra forma de trabajo. La verdad que esta vez la amenaza me parece distinta a las demás, porque al contenido de ese mensaje mafioso se le agregan dos balas para que me lleguen y se trate de generar un clima de mayor temor. Vamos a tomar las medidas preventivas necesarias, y de hecho ya realizamos la denuncia para que se investigue desde la Justicia, brindando compañía a la persona que recibió el sobre en la vereda del municipio”.